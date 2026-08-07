Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην Κίνα, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε κάρβουνα ανατράπηκε και έπεσε πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να εγκλωβιστεί κάτω από το φορτίο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνεται το φορτηγό να χάνει τον έλεγχο σε μια στροφή, να ανατρέπεται και να καταπλακώνει το όχημα που κινούνταν δίπλα του.

Τη στιγμή της επιχείρησης διάσωσης, ένας στρατιώτης εκτός υπηρεσίας που περνούσε από το σημείο έσπευσε να βοηθήσει. Με ένα φτυάρι άρχισε να απομακρύνει τα κάρβουνα που είχαν καλύψει το αυτοκίνητο, μέχρι ο οδηγός να μπορέσει να πάρει ανάσα.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο στρατιώτης κατάφερε να ανοίξει τον δρόμο για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος στη συνέχεια απομακρύνθηκε με τη βοήθεια των διασωστών.