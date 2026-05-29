Σε πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών για μεταβιβάσεις ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές προχωρά η ΑΑΔΕ, επεκτείνοντας την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών.

Η αλλαγή αυτή βάζει τέλος σε μία από τις σημαντικότερες εστίες ταλαιπωρίας για χιλιάδες φορολογουμένους.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, από το 2027 όλες οι δηλώσεις θα υποβάλλονται ψηφιακά, ανεξαρτήτως του αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με αντικειμενικές αξίες ή όχι. Παράλληλα, αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες έκδοσης και κοινοποίησης πράξεων προσδιορισμού φόρου στις μεταβιβάσεις κεφαλαίου, για όσες δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY.

Η νέα εφαρμογή αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τους φορολογουμένους, δεδομένου ότι σήμερα περισσότερες από 2.100 περιοχές σε όλη τη χώρα παραμένουν εκτός αντικειμενικού συστήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, η φορολογητέα αξία καθορίζεται μέσω εκτιμήσεων από τις ΔΟΥ, γεγονός που συχνά οδηγεί σε διαφωνίες με τους πολίτες, αλλά και σε καθυστερήσεις πολλών μηνών στην ολοκλήρωση των υποθέσεων. Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει τη σταδιακή ένταξη των περιοχών αυτών στο σύστημα αντικειμενικών αξιών.

Η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων για ακίνητα εντός αντικειμενικού συστήματος έχει ήδη μειώσει δραστικά τον χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων, καθώς πλέον οι περισσότερες πράξεις ολοκληρώνονται χωρίς επίσκεψη στα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) ή στις ΔΟΥ.

Φορο-έσοδα από μεταβιβάσεις

Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν μάλιστα αυξημένη κινητικότητα στις μεταβιβάσεις ακινήτων κατά το πρώτο δίμηνο του έτους. Τα έσοδα από τους σχετικούς φόρους εμφανίζονται αυξημένα πάνω από 11% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ μόνο τον Φεβρουάριο η αύξηση ξεπέρασε το 30%.

Ειδικότερα, ο συνολικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων που εισπράχθηκε από αγοραπωλησίες κτιρίων και οικοπέδων το πρώτο δίμηνο του 2026 ανήλθε σε 96,52 εκατ. ευρώ, έναντι 86,89 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 11,1%. Ο φόρος μεταβίβασης επί οικοδομών διαμορφώθηκε σε 81,25 εκατ. ευρώ από 72,87 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας άνοδο 11,5%.

Την ίδια περίοδο, οι φόροι και τα τέλη από δωρεές, γονικές παροχές και λοιπές παροχές διαμορφώθηκαν σε 38,36 εκατ. ευρώ, επίπεδα σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με τα 38,38 εκατ. ευρώ του πρώτου διμήνου του 2025.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ανοδική πορεία των μεταβιβάσεων θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, καθώς πολλοί φορολογούμενοι επιδιώκουν να ολοκληρώσουν αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές πριν από τη νέα αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Σε ορισμένες περιοχές οι αυξήσεις εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και το 40%, στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιοριστεί η απόσταση ανάμεσα στις εμπορικές τιμές και τις αντικειμενικές αξίες.