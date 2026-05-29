Η είσοδος της Chevron στο Οικόπεδο 10 στο Ιόνιο εκτιμάται ότι δίνει νέα ώθηση στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή περαιτέρω δραστηριότητα σε ερευνητικές γεωτρήσεις.

Προηγήθηκε η ανακοίνωση της κοινοπραξίας Energean–ExxonMobil–HELLENiQ Energy για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από περίπου 40 χρόνια, η οποία προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2027 στη γεωλογική δομή «Ασωπός» στο Οικόπεδο 2. Στο ίδιο πλαίσιο, η Chevron συμφώνησε να αποκτήσει ποσοστό 70% στο Οικόπεδο 10, στην περιοχή ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, όπου μέχρι πρότινος το σύνολο των δικαιωμάτων ανήκε στη HELLENiQ Energy.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη βρίσκεται κοντά στο Κατάκολο, όπου στο παρελθόν είχαν εντοπιστεί περιορισμένα κοιτάσματα, χωρίς ωστόσο αυτό να θεωρείται ενδεικτικό για την έκβαση των νέων ερευνών.

Το Οικόπεδο 10 αποτελεί τμήμα μιας εκτεταμένης σειράς θαλάσσιων παραχωρήσεων που εκτείνονται από την Πελοπόννησο έως τη νότια Κρήτη, με τις υπάρχουσες τρισδιάστατες σεισμικές καταγραφές να ενισχύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Αν και οι επαφές ανάμεσα σε Chevron και HELLENiQ Energy παραμένουν σε εμπιστευτικό επίπεδο, εκτιμάται ότι η αμερικανική εταιρεία έχει εξετάσει μέρος των διαθέσιμων γεωλογικών δεδομένων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η περιοχή παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον και αξίζει περαιτέρω αξιολόγηση, πλέον ως επιχειρησιακός εταίρος.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει οριστική απόφαση για το αν θα προχωρήσουν γεωτρήσεις, καθώς στο πλαίσιο που έχει ανακοινωθεί από το ΥΠΕΝ προβλέπεται παράταση 18 μηνών για την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων από τις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Σε περίπτωση που τελικά ληφθεί απόφαση για ερευνητική γεώτρηση, αυτό θα υποδήλωνε ότι έχουν εντοπιστεί αξιόλογοι γεωλογικοί στόχοι, με πιθανές επιπτώσεις και για τα γειτονικά θαλάσσια οικόπεδα, στα οποία δραστηριοποιούνται οι ίδιες εταιρείες, δημιουργώντας προοπτικές συνεργειών.

Παράλληλα, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ενισχύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον και από άλλους ενεργειακούς ομίλους που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην ελληνική ΑΟΖ, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν θετικά ευρήματα.

Σε κάθε περίπτωση, δεν γίνεται λόγος για αποθέματα ή ποσότητες υδρογονανθράκων σε αυτό το στάδιο, καθώς οι ερευνητικές γεωτρήσεις στο Οικόπεδο 10 τοποθετούνται χρονικά για το δεύτερο τρίμηνο του 2028, οπότε και αναμένεται να προκύψουν πιο σαφή δεδομένα για το υπέδαφος.