Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταβολής αναδρομικών σε δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους, με τα ποσά να κυμαίνονται από 1.200 έως και 8.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση. Οι πληρωμές αφορούν συνολικά περίπου 81.000 δικαιούχους και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, καθώς επιταχύνεται η εκκαθάριση εκκρεμοτήτων που προέρχονται από προηγούμενα χρόνια.

Ήδη ένα πρώτο κύμα πληρωμών έχει φτάσει στους τραπεζικούς λογαριασμούς περισσότερων από 16.000 συνταξιούχων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίζουν τους ελέγχους και τις διορθώσεις σε χιλιάδες φακέλους. Στόχος είναι να αποκατασταθούν λάθη και παραλείψεις που είχαν επηρεάσει τον υπολογισμό των συντάξεων, οδηγώντας σε χαμηλότερες καταβολές για σημαντικό αριθμό δικαιούχων.

Τα αναδρομικά που καταβάλλονται προκύπτουν κυρίως από τρεις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη και μεγαλύτερη αφορά διορθώσεις σε επανυπολογισμούς συντάξεων, όπου διαπιστώθηκαν ανακρίβειες σε στοιχεία όπως τα έτη ασφάλισης ή οι συντάξιμες αποδοχές. Μετά την επανεξέταση των δεδομένων, προκύπτουν διαφορές υπέρ των συνταξιούχων, οι οποίες επιστρέφονται για όλο το διάστημα που μεσολάβησε.

Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης. Πρόκειται για συνταξιούχους που είχαν καταβάλει εισφορές σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς φορείς, χωρίς όμως η σχετική προσαύξηση να έχει ενσωματωθεί εξ αρχής στο ποσό της σύνταξής τους. Με τον επανυπολογισμό, διορθώνονται οι παραλείψεις αυτές και καταβάλλονται τόσο αναδρομικά όσο και αυξημένα ποσά στις μηνιαίες αποδοχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αύξηση μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 400 ευρώ τον μήνα.

Η τρίτη κατηγορία αφορά επιστροφές κρατήσεων, κυρίως σε απόστρατους και σε δικαιούχους μερισμάτων από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι επιστροφές αυτές προέκυψαν μετά την αναθεώρηση κρατήσεων που είχαν επιβληθεί τα προηγούμενα χρόνια και υπολογίζονταν με τρόπο που επιβάρυνε σημαντικά τα καταβαλλόμενα ποσά. Ήδη χιλιάδες δικαιούχοι έχουν λάβει επιστροφές που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τις 4.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα υψηλά ποσά καταγράφονται σε περιπτώσεις συνταξιούχων με μακρά ασφαλιστική ιστορία ή προέλευση από ειδικά ταμεία, όπως εκείνα του τραπεζικού κλάδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι διαφορές που προκύπτουν από τους επανυπολογισμούς είναι μεγαλύτερες, οδηγώντας σε αυξημένα αναδρομικά.

Η διαδικασία των πληρωμών εξελίσσεται σταδιακά, καθώς απαιτείται λεπτομερής έλεγχος των στοιχείων κάθε φακέλου. Παράγοντες του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης επισημαίνουν ότι στόχος είναι να διορθωθούν οριστικά οι εκκρεμότητες, ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα των συντάξεων στο εξής.

Για τους δικαιούχους, τα ποσά που καταβάλλονται αποτελούν μια σημαντική οικονομική ανάσα, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν τη σημασία της σωστής αποτύπωσης των ασφαλιστικών δεδομένων. Με τις πληρωμές να συνεχίζονται το επόμενο διάστημα, εκτιμάται ότι ολοένα και περισσότεροι συνταξιούχοι θα δουν τις διαφορές που δικαιούνται να επιστρέφονται στους λογαριασμούς τους.