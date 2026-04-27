Όλο και περισσότερο εξαπλώνεται το φαινόμενο του shrinkflation στα ράφια των σούπερ μάρκετ ενώ η ακρίβεια συνεχίζει να γονατίζει τους καναλωτές.

Τι είναι όμως το shrinkflation; Πρόκειται για τη μείωση της ποσότητας ενός προϊόντος, ενώ η τιμή παραμένει ίδια ή αυξάνεται — μια «κρυφή» ανατίμηση που συχνά περνά απαρατήρητη.

Ποια προϊόντα έχουν υποστεί shrinkflation

Σοκολάτες

Δημητριακά

Σνακ και πατατάκια

Μπισκότα (οικογενειακά πακέτα)

Παγωτά

Σαμπουάν, αφρόλουτρα, απορρυπαντικά

Καλλυντικά

Τι να προσέχουμε ως καταναλωτές

Σύγκριση τιμής ανά μονάδα (€/κιλό ή €/λίτρο)

Αλλαγές στο βάρος ή τον όγκο της συσκευασίας

Ενδείξεις όπως «νέο μέγεθος» ή «βελτιωμένη συνταγή»

Διαφορετικό σχήμα ή μικρότερη συσκευασία

Παραδείγματα συρρίκνωσης

Πατατάκια: από 90 γρ. → 70 γρ.

Τυρογαριδάκια: από 85 γρ. → 80 γρ.

Δρακουλίνια: από 75 γρ. → 60 γρ.

Πακοτίνια: από 85 γρ. → 75 γρ.

Κάψουλες καφέ: από 57 γρ. → 52 γρ.

Παγωτά (οικογενειακά): από 3 λίτρα → 2,7 λίτρα

Έρχονται και νέες αυξήσεις

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» μετά το Πάσχα, καταγράφονται ανατιμήσεις έως και 15% από τις βιομηχανίες προς τα σούπερ μάρκετ, σε προϊόντα όπως: