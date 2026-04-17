Σε μια περίοδο κατά την οποία τα συστήματα υγείας δοκιμάζονται από μια σειρά πολλαπλών παραγόντων, όπως οι οικονομικές πιέσεις, οι δημογραφικές μεταβολές και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026, θα αναδείξει το εύρος των κρίσιμων θεμάτων στον χώρο της υγείας, από τη χάραξη πολιτικής και την καινοτομία έως την πρόληψη και τη μακροχρόνια φροντίδα.

Πολιτικές υγείας και ανθεκτικότητα των συστημάτων

Στο επίκεντρο τίθεται η διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών υγείας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Υγείαςκ. Άδωνις Γεωργιάδης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείαςκυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υποστελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο παραμένει ένα κρίσιμο σημείο που δοκιμάζει την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων φορέων, στη διαχείριση κρίσεων, καθώς και στην ανάγκη οικοδόμησης ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πλαισίου υγείας, ικανού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Φαρμακευτική πολιτική, πρόσβαση και βιωσιμότητα

Επιπλέον στο προσκήνιο θα βρεθούν οι προκλήσεις του φαρμακευτικού κλάδου, με αιχμή κρίσιμα ζητήματα όπως οι ελλείψεις φαρμάκων, η τιμολόγηση, η πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία, αλλά και η ανάγκη διαμόρφωσης ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού πλαισίου για το σύστημα υγείας. Στις σχετικές συζητήσεις θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της πολιτείας και των αρμόδιων θεσμών, όπως ο κ. Άρης Αγγελής, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Σπυρίδων Σαπουνάς , Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) καθώς και η κυρία Βασιλική Κωνσταντίνα Γκογκοζώτου, Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ και πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις παρεμβάσεις κορυφαίων εκπροσώπων του φαρμακευτικού κλάδου και θεσμικών φορέων, όπως ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, ο κ. Μιχάλης Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής του ΣΦΕΕ, καθώς και ανώτερα στελέχη με ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο, όπως η κυρία Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη από την AbbVie, ο κ. Σπύρος Φιλιώτης από τη Pharmaserve Lilly, η κυρία Calie Sharman από την Ipsen και ο Γιώργος Ορθόπουλος από την Amgen Hellas.

Εμβόλια, κλινικές μελέτες και καινοτομία

Ο διάλογος για τα εμβόλια και τις κλινικές μελέτες, καθώς και για τη θέση της Ευρώπης στην έρευνα και την καινοτομία, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Στο επίκεντρο βρίσκονται η πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, αλλά και οι προϋποθέσεις για ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον κλινικής ανάπτυξης, με τη συμμετοχή της κυρίας Lizzie Champion, BoD President & General Manager της GSK Greece, και του κ. Θάνου Δημόπουλου, Καθηγητή Θεραπευτικής, Αιματολογίας και Ογκολογίας.

Βιοτεχνολογία, δεδομένα και το μέλλον της φροντίδας

Η βιοτεχνολογία, η αξιοποίηση των δεδομένων και η ψηφιακή διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας αναδιαμορφώνουν το μοντέλο φροντίδας, με έμφαση στην πιο στοχευμένη, εξατομικευμένη και αποτελεσματική περίθαλψη. Τις απόψεις τους θα μοιραστούν, μεταξύ άλλων, ο κ. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, Country President & Managing Director της Novartis Hellas, Cyprus, Malta, και ο κ. Ιωάννης Μπολέτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνασείου Νοσοκομείου.

Τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακός μετασχηματισμός και νέες τεχνολογίες

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, από τη βιοϊατρική έρευνα και τη γονιδιωματική έως τη διαχείριση της φροντίδας και των δημόσιων υποδομών υγείας. Σημαντική είναι η παρουσία του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, και της κυρίας Karen Nelson, Chief Scientific Officer της Thermo Fisher Scientific.

Πρόληψη, ευεξία και ψυχική ανθεκτικότητα

Η πρόληψη, η ευεξία και η ψυχική ανθεκτικότητα των νέων αποτελούν βασικές προτεραιότητες στην υγεία λόγω των κοινωνικών και ψηφιακών μεταβολών. Τον τόνο θα δώσουν ηκυρία Δώρα Ψαλτοπούλου, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο κ. Ghassan Khalil, Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα.

Δημογραφικό, μακροζωία και κοινωνικές επιπτώσεις

Η υγεία συνδέεται πλέον άμεσα με το δημογραφικό, τη μακροζωία και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών και ασφαλιστικών δομών, αναδεικνύοντας μια νέα ατζέντα με ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Σε αυτή τη συζήτηση ξεχωρίζουν η κυρία Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas, και ο κ. Αντώνης Πολεμίτης, Διευθύνων Σύμβουλος του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας.