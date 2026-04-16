Mέσω του efood Capital που αποτελεί το νέο πρόγραμμα του efood, 21.000 καταστήματα της πλατφόρμας, σε 100 πόλεις ανά την Ελλάδα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε κεφάλαιο χρηματοδότησης.

Δημιουργήθηκε για να παρέχει αποκλειστικά, σε όλους τους συνεργάτες του, τη δυνατότητα άμεσης χρηματοδότησης, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, η οποία μπορεί να τους εξασφαλίσει την ανάπτυξή τους. Αυτή μπορεί να αφορά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους, την αγορά ή αναβάθμιση εξοπλισμού, το κόστος μιας ανακαίνισης, έξοδα μάρκετινγκ, κεφάλαιο κίνησης, ή ακόμη και άνοιγμα νέων σημείων. Με τον τρόπο αυτό βοηθά τη συνεργαζόμενη επιχείρηση να μεγαλώσει, να εξελιχθεί και να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία.

Το efood Capital προσφέρει στους επιλέξιμους επιχειρηματίες την πρόσβαση σε κεφάλαιο για να υποστηρίξουν ανάγκες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Οι επιχειρήσεις αξιολογούνται βάσει των πωλήσεών τους στην πλατφόρμα του efood, μεταξύ και άλλων δεδομένων, ενώ το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως 30.000 ευρώ και η δυνατότητα αποπληρωμής του έως 12 μήνες.

Με μια εύκολη, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία, μπορούν να προχωρήσουν στην τελική αίτηση χρηματοδότησης και να λάβουν την έγκριση όπως και την εκταμίευση των χρημάτων εντός μόλις 48 ωρών.

Το πρόγραμμα δεν προβλέπει επιτόκιο, αλλά μια αρχική σταθερή αμοιβή, η οποία δεν τροποποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ώστε να παρέχεται στους επιχειρηματίες πλήρης διαφάνεια για όλα τα κόστη.

Επιπλέον, οι πληρωμές για το efood Capital γίνονται αυτόματα και εξαρτώνται πλήρως από τη δραστηριότητα και τις επιδόσεις πωλήσεων της επιχείρησης στο efood, ενώ η αποπληρωμή του κεφαλαίου πραγματοποιείται ως ποσοστό των πωλήσεών τους στην πλατφόρμα.

Ο Κωνσταντίνος Ακρίβος, CFO του efood, δήλωσε: «Το efood διαθέτει ένα πολύ μεγάλο εύρος συνεργαζόμενων καταστημάτων, που -μαζί με τους χρήστες- αποτελούν βασικά στοιχεία του οικοσυστήματός μας. Η δυνατότητα παροχής χρηματοδότησης συμβάλλει στην ανάπτυξη των καταστημάτων με τα οποία συνεργαζόμαστε, διευρύνει το ρόλο του efood και μας καθιστά έναν οργανισμό που συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη της αγοράς.»

Ο Max Schertel, Co-founder της Finmid, ανέφερε: «Το efood Capital δείχνει στην πράξη πώς οι πλατφόρμες που διαθέτουν ισχυρές σχέσεις με καταστήματα και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, μπορούν να προσφέρουν χρηματοδότηση που η παραδοσιακή τραπεζική δεν μπορεί. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε το efood στο να παρέχει αυτή τη δυνατότητα σε 21.000 συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.»

Το efood Capital σχεδιάστηκε από την ομάδα του efood, αναπτύχθηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με την fintech εταιρεία Finmid, η οποία παρέχει και διαχειρίζεται την υπηρεσία. Από την έναρξη του προγράμματος έως σήμερα έχει παράσχει χρηματοδότηση σε 150 επιχειρήσεις στην Ελλάδα συνολικής αξίας σχεδόν 2 εκατ. ευρώ.