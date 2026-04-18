Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για το 2026 ξεκινά με σημαντικές αλλαγές και ενισχυμένες παροχές, με στόχο να δώσει σε περισσότερους εργαζόμενους και ανέργους τη δυνατότητα για φθηνές διακοπές.

Το πρόγραμμα ενεργοποιείται νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, καθώς κάνει πρεμιέρα την 1η Μαΐου.

Διάρκεια προγράμματος: 13 μήνες

Διάρκεια διαμονής:

έως 10 διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο (με μηδενική οικονομική συμμετοχή)

έως 12 διανυκτερεύσεις στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου (με μηδενική οικονομική συμμετοχή) έως 6 διανυκτερεύσεις σε άλλες περιοχές (με μικρή ιδιωτική συμμετοχή).

Επιδότηση ακτοπλοϊκών:

100% για ΑμεΑ

50% για γενικό πληθυσμό (25% η ιδιωτική συμμετοχή)

Σε σχέση με το πρόγραμμα του 2025, οι πολύτεκνες οικογένειες εισέρχονται στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα ΑμεΑ, ενώ οι ανάδοχες μητέρες εντάσσονται πλήρως στο πρόγραμμα.