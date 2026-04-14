Σε μια στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη προχωρά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), θέτοντας στο επίκεντρο τη δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων. Η πρόταση αυτή αποτελεί το «κλειδί» για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών και την αποτελεσματικότερη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.



Το πακέτο προτάσεων που δημοσιοποιήθηκε σήμερα δεν αποτελεί απλώς μια εισήγηση, αλλά μια ομόφωνη θέση όλων των κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης. Πρόκειται για την επίσημη απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ξεκάθαρο στόχο να γίνουν οι χρηματοπιστωτικές υποδομές πιο ανθεκτικές και αποδοτικές.

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ΕΚΤ

Η Φρανκφούρτη εστιάζει σε μέτρα που θα επιτρέψουν στις τράπεζες της ΕΕ να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τους διεθνείς κολοσσούς. Οι βασικοί άξονες περιλαμβάνουν:

Ενιαία Ασφάλιση Καταθέσεων : Ένα δίχτυ ασφαλείας που θα ισχύει πανευρωπαϊκά, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταθετών.

: Ένα δίχτυ ασφαλείας που θα ισχύει πανευρωπαϊκά, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταθετών. Αναβάθμιση Υποδομών : Εκσυγχρονισμός των χρηματοπιστωτικών συστημάτων για ταχύτερες και ασφαλέστερες συναλλαγές.

: Εκσυγχρονισμός των χρηματοπιστωτικών συστημάτων για ταχύτερες και ασφαλέστερες συναλλαγές. Στήριξη Οικονομίας: Διευκόλυνση της ροής κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Η πρωτοβουλία της ΕΚΤ έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η Ευρώπη αναζητά τρόπους να αυξήσει την οικονομική της αυτονομία. Με τη δημιουργία ενός πιο συμπαγούς τραπεζικού τομέα, η Ευρωζώνη θωρακίζεται απέναντι σε μελλοντικές αναταράξεις, διασφαλίζοντας ότι το τραπεζικό σύστημα θα παραμείνει ο «πνεύμονας» της ανάπτυξης.

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την απλούστευση των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ, που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025, αποτελούν τη βάση αυτής της απάντησης. Οι ανθεκτικές τράπεζες είναι προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ. Η ανταγωνιστικότητα προκύπτει από την εναρμόνιση, την ενοποίηση και την κλίμακα, όχι από την απορρύθμιση.



Για να ξεπεραστεί το σημερινό αδιέξοδο στην Τραπεζική Ένωση, το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά συγχρονισμένη πρόοδο σε βασικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων βημάτων για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS), με σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.



«Οι κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ είναι ενωμένες: το κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης είναι μια πραγματικά ενιαία τραπεζική αγορά», δήλωσε ο Λουίς ντε Γκιντός (Luis de Guindos), αντιπρόεδρος της ΕΚΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ προτρέπει επίσης τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να ενισχύσουν τις κεφαλαιαγορές, προχωρώντας με την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων.



Η Κλαούντια Μπουχ (Claudia Buch), πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, πρόσθεσε: «Οι καλύτερα ενοποιημένες αγορές επιτρέπουν στις τράπεζες να αξιοποιούν οικονομίες κλίμακας και να διαφοροποιούν τις δραστηριότητές τους, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους».

Όπως επισημαίνει, οι προσπάθειες για πιο απλούς κανόνες πρέπει να μειώσουν την πολυπλοκότητα χωρίς όμως να κάνουν το σύστημα λιγότερο ανθεκτικό.



«Οι αλλαγές που έγιναν μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση βοήθησαν στο να εμπιστευτούμε ξανά τις τράπεζες της Ευρωζώνης: τις έκαναν πιο γερές χωρίς να τις εμποδίσουν να δίνουν δάνεια στην αγορά. Ορισμένες δικλείδες ασφαλείας, όπως τα κατώτατα όρια κεφαλαίων και ο τρόπος διαχείρισης των “κόκκινων” δανείων, βοηθούν στην κάλυψη των κινδύνων και πρέπει να παραμείνουν. Οι απαιτήσεις για τα κεφάλαια των τραπεζών στην Ευρωζώνη είναι παρόμοιες με αυτές άλλων περιοχών και συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα. Οι τράπεζες συνέχισαν να δίνουν δάνεια ακόμα και σε πρόσφατες δύσκολες στιγμές, και δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι οι κανόνες για τα κεφάλαια μείωσαν την αποτελεσματικότητά τους», καταλήγει η ίδια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά συγκεκριμένες αλλαγές στους τραπεζικούς κανόνες της ΕΕ, όπως: