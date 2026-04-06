Στις 6 Απριλίου 2026 έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών για τον διεθνή διαγωνισμό που αφορά την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής, χωρίς να κατατεθεί προσφορά.

Όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο, η διαδικασία αφορούσε την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του έργου μέσω σύμβασης παραχώρησης. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου για λογαριασμό του Δήμος Φυλής, με βάση τις προδιαγραφές που είχαν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.