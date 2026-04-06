Στο 2,40% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάρτιο 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Ο δείκτης τιμών Μαρτίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο 2026 είναι μειωμένος κατά 0,15% ενώ συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Απρίλιος 2025-Μάρτιος 2026) καταγράφει αύξηση 1,62%.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Μάρτιο 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες: Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -4,47%, Τροφές και είδη για κατοικίδια: -4,07%, Τρόφιμα παντοπωλείου: -1,96%, Κατεψυγμένα: -1,67% και Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπική φροντίδας: -1,66%

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (η μείωση προέρχεται από τις κατηγορίες του ξηρού τρόφιμου).

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Μάρτιο 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες: Ορεκτικά, αλίπαστα και άλλα σερβιριζόμενα είδη: +12,70%, Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +10,45%, Φρέσκα Κρέατα: +9,89%, Αλλαντικά: +5,73% και Βρεφικές και παιδικές τροφές: +5,71%.

Οι αυξήσεις στα αλίπαστα, ελιές, τουρσιά και άλλα σερβιριζόμενα είδη (π.χ. χαλβάδες) αποδίδονται στη διαφορά χρονισμού της εποχικότητας (η Καθαρά Δευτέρα το 2025 ήταν Μάρτιο ενώ το 2026 Φεβρουάριο). Επίσης αποδίδεται στην αυξημένη τιμή του μπακαλιάρου το 2026.

Οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2025, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα να επηρεάζουν τα προϊόντα. Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια. Στη σοκολάτα οι αυξήσεις παρουσιάζουν σημαντική αποκλιμάκωση σε χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ: