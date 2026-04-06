Αντίστροφα για το φετινό Πάσχα μετρά ο χρόνος και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα να περιμένουν πως και πως την καταβολή του αντίστοιχου δώρου.

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα για το 2026 είναι υποχρεωτική για τους εργοδότες και αφορά όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, είτε αμείβονται με μισθό είτε με ημερομίσθιο.

Η πληρωμή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν στη διάθεσή τους τα χρήματα εγκαίρως για τις πασχαλινές τους ανάγκες, πριν από την Κυριακή του Πάσχα, η οποία φέτος εορτάζεται στις 12 Απριλίου.

Ποιοι το δικαιούνται

Το δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που εργάστηκαν το χρονικό διάστημα από 1/1/2026 έως 30/4/2026 και είναι ίσο με τον μισό μηνιαίο μισθό.

Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο θα λάβουν δώρο 15 ημερομίσθια.