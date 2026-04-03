Αρκετά ακριβότερο αναμένεται να είναι φέτος το πασχαλινό τραπέζι, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας.
Το συνολικό κόστος θα φτάσει τα 412,29 ευρώ για 6 έως 8 άτομα και πρόκειται για αύξηση που κυμαίνεται από 14% έως 20% σε σύγκριση με το 2025, όταν το αντίστοιχο ποσό ανερχόταν στα 361,95 ευρώ.
Όπως διευκρινίζεται, το ποσό αυτό καλύπτει τις ανάγκες για 6-8 άτομα και περιλαμβάνει τόσο το τραπέζι της Ανάστασης όσο και το γεύμα της Κυριακής του Πάσχα.
Οι τιμές των κρεάτων στη Βαρβάκειο
- Μοσχάρι: έως 14€/ κιλό
- Μοσχάρι (Ποντίκι / Κιμάς): 11,50€ – 12,50€
- Χοιρινό (μπριζόλες): 6,50€ – 8€
- Ολόκληρο Κοτόπουλο (νωπό): 3,80€ – 4,50€
Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης των καταναλωτών, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
- Αρνί 10 κιλά × 16 ευρώ το κιλό = 160 ευρώ – Η τιμή αφορά στην επαρχία, γιατί σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη μπορεί να φτάσει στα 18 ευρώ και άνω το κιλό.
- Κοκορέτσι 1,5 κιλό = 24 ευρώ
- Μαρούλια 2 × 1 ευρω = 2,00 ευρώ
- Κρεμμύδια φρέσκα 2 × 0,95 = 1,90 ευρώ
- Άνηθος 1 ματσάκι × 0,90 = 0,90 ευρώ
- Ντομάτες 1 κιλο × 3,20 = 3,20 ευρώ
- Αγγούρια 2 × 0,90 = 1,80 ευρώ
- Τζατζίκι 1 κιλό × 4,90 ευρώ = 4,90 ευρώ
- Μαγειρίτσα (μισό κιλό συκώτι 8 ευρώ + ζαρζαβατικα) = 13,00 ευρώ
- Τυρί φέτα 500 γρ. (κόστος κιλού 14 ευρώ) = 7,00 ευρώ
- Τυρί γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα 500 γρ. (κόστος κιλού 19 ευρώ) = 9,50 ευρώ
- Ψωμί 1 κιλό x 2,40 ευρώ = 2,40 ευρώ
- Αυγά κόκκινα, βαμμένα στο σπίτι 20 = 15,60 ευρώ
- Κάρβουνα 20 κιλά × 1,80 = 36,00 ευρώ (Ανάλογα με τον καιρό μπορεί να χρειαστούν και 30 κιλά κάρβουνα)
- Κουλούρια σπιτικά: 1 κιλό αλεύρι ×1,80 + βούτυρο γάλακτος 600 γρ. 10,90 ευρώ + βανίλιες 0,99 ευρώ + 5 αυγά 3,00 ευρώ = 16,69 ευρώ
- Τσουρέκι 1 κιλό = 22,00 ευρώ
- Κρασί χύμα 1½ lt × 5 ευρώ = 7,50 ευρώ
- Μπύρες 10 των 500 ml × 2,30 ευρώ = 23,00 ευρώ
- Αναψυκτικά 6 των 330 ml = 5,60 ευρώ
- Φρούτα διάφορα (μήλα, φράουλες, πορτοκάλια, μπανάνες) = 11,00 ευρώ
- Γλυκά διάφορα = 22,00 ευρώ
- Διάφορα άλλα έξοδα (ρεύμα, λάδι, ξύδι, λεμόνια, αλάτι, πιπέρι, σπάγκος, βελόνα, σφικτήρες) = 22,00 ευρώ