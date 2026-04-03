Αρκετά ακριβότερο αναμένεται να είναι φέτος το πασχαλινό τραπέζι, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας.

Το συνολικό κόστος θα φτάσει τα 412,29 ευρώ για 6 έως 8 άτομα και πρόκειται για αύξηση που κυμαίνεται από 14% έως 20% σε σύγκριση με το 2025, όταν το αντίστοιχο ποσό ανερχόταν στα 361,95 ευρώ.

Όπως διευκρινίζεται, το ποσό αυτό καλύπτει τις ανάγκες για 6-8 άτομα και περιλαμβάνει τόσο το τραπέζι της Ανάστασης όσο και το γεύμα της Κυριακής του Πάσχα.

Οι τιμές των κρεάτων στη Βαρβάκειο
  • Μοσχάρι: έως 14€/ κιλό
  • Μοσχάρι (Ποντίκι / Κιμάς): 11,50€ – 12,50€
  • Χοιρινό (μπριζόλες): 6,50€ – 8€
  • Ολόκληρο Κοτόπουλο (νωπό): 3,80€ – 4,50€

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης των καταναλωτών, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

  • Αρνί 10 κιλά × 16 ευρώ το κιλό = 160 ευρώ – Η τιμή αφορά στην επαρχία, γιατί σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη μπορεί να φτάσει στα 18 ευρώ και άνω το κιλό.
  • Κοκορέτσι 1,5 κιλό = 24 ευρώ
  • Μαρούλια 2 × 1 ευρω = 2,00 ευρώ
  • Κρεμμύδια φρέσκα 2 × 0,95 = 1,90 ευρώ
  • Άνηθος 1 ματσάκι × 0,90 = 0,90 ευρώ
  • Ντομάτες 1 κιλο × 3,20 = 3,20 ευρώ
  • Αγγούρια 2 × 0,90 = 1,80 ευρώ
  • Τζατζίκι 1 κιλό × 4,90 ευρώ = 4,90 ευρώ
  • Μαγειρίτσα (μισό κιλό συκώτι 8 ευρώ + ζαρζαβατικα) = 13,00 ευρώ
  • Τυρί φέτα 500 γρ. (κόστος κιλού 14 ευρώ) = 7,00 ευρώ
  • Τυρί γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα 500 γρ. (κόστος κιλού 19 ευρώ) = 9,50 ευρώ
  • Ψωμί 1 κιλό x 2,40 ευρώ = 2,40 ευρώ
  • Αυγά κόκκινα, βαμμένα στο σπίτι 20 = 15,60 ευρώ
  • Κάρβουνα 20 κιλά × 1,80 = 36,00 ευρώ (Ανάλογα με τον καιρό μπορεί να χρειαστούν και 30 κιλά κάρβουνα)
  • Κουλούρια σπιτικά: 1 κιλό αλεύρι ×1,80 + βούτυρο γάλακτος 600 γρ. 10,90 ευρώ + βανίλιες 0,99 ευρώ + 5 αυγά 3,00 ευρώ = 16,69 ευρώ
  • Τσουρέκι 1 κιλό = 22,00 ευρώ
  • Κρασί χύμα 1½ lt × 5 ευρώ = 7,50 ευρώ
  • Μπύρες 10 των 500 ml × 2,30 ευρώ = 23,00 ευρώ
  • Αναψυκτικά 6 των 330 ml = 5,60 ευρώ
  • Φρούτα διάφορα (μήλα, φράουλες, πορτοκάλια, μπανάνες) = 11,00 ευρώ
  • Γλυκά διάφορα = 22,00 ευρώ
  • Διάφορα άλλα έξοδα (ρεύμα, λάδι, ξύδι, λεμόνια, αλάτι, πιπέρι, σπάγκος, βελόνα, σφικτήρες) = 22,00 ευρώ