Αρκετά ακριβότερο αναμένεται να είναι φέτος το πασχαλινό τραπέζι, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας.

Το συνολικό κόστος θα φτάσει τα 412,29 ευρώ για 6 έως 8 άτομα και πρόκειται για αύξηση που κυμαίνεται από 14% έως 20% σε σύγκριση με το 2025, όταν το αντίστοιχο ποσό ανερχόταν στα 361,95 ευρώ.

Όπως διευκρινίζεται, το ποσό αυτό καλύπτει τις ανάγκες για 6-8 άτομα και περιλαμβάνει τόσο το τραπέζι της Ανάστασης όσο και το γεύμα της Κυριακής του Πάσχα.

Οι τιμές των κρεάτων στη Βαρβάκειο

Μοσχάρι: έως 14€/ κιλό

Μοσχάρι (Ποντίκι / Κιμάς): 11,50€ – 12,50€

Χοιρινό (μπριζόλες): 6,50€ – 8€

Ολόκληρο Κοτόπουλο (νωπό): 3,80€ – 4,50€

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης των καταναλωτών, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: