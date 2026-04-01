Σε εφαρμογή μπαίνουν τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, μετά και την κύρωση με νόμο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εχθές στη Βουλή. Άμεσα το όφελος ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο για όλους όσοι εφοδιάζονται με ντίζελ κίνησης, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Συνολικά, μέχρι τον Μάιο μπορεί να ξεπεράσει τα 36 ή και τα 60 λεπτά, καθώς στην τελική ευθεία μπαίνει τις επόμενες μέρες και η διαδικασία για χορήγηση επιπλέον επιδότησης αγοράς καυσίμων απευθείας (fuel pass) σε 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες – φυσικά πρόσωπα.

Ποιοι θα βλέπουν μείωση από σήμερα

Συγκεκριμένα, το πρώτο μέτρο που ενεργοποιείται από τα ξημερώματα σήμερα, είναι η επιδότηση από το κράτος κατά 16 λεπτά, για κάθε λίτρο πετρελαίου κίνησης που βγαίνει από τα διυλιστήρια και διατίθεται προς πώληση στους καταναλωτές. Μαζί με τον ΦΠΑ (24% ή 17% στα νησιά του Αιγαίου), η τελική τιμή διάθεσης μειώνεται άμεσα κατά 19-20 λεπτά το λίτρο, σε σχέση με την τιμή χωρίς επιδότηση.

Η έκπτωση στο ντίζελ κίνησης εφαρμόζεται από 1ης έως 30 Απριλίου (με ενδεχόμενο παράτασης αν χρειαστεί και τον Μάιο) και ισχύει οριζόντια για όλους αδιακρίτως τους καταναλωτές (νοικοκυριά ή επιχειρήσεις). Η μείωση θα φανεί τις επόμενες ώρες ή ημέρες, μόλις κάθε πρατήριο προμηθευτεί με πετρέλαιο σε πιο χαμηλή τιμή.

Το όφελος για τον τελικό αγοραστή είναι ουσιαστικά διπλάσιο σε σύγκριση με το μέγιστο όφελος που θα είχε αν, αντί για την επιδότηση αυτή, γινόταν απευθείας μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Στην πράξη, αν από 41 λεπτά στο λίτρο πετρελαίου κίνησης που ισχύει σήμερα, ο ΕΦΚ έπεφτε στα 33 λεπτά (που είναι το ελάχιστο επιτρεπτό ποσό ειδικού φόρου για υγρά καύσιμα στην ΕΕ), τότε η τιμή στην αντλία δεν θα υποχωρούσε πάνω από 9 ή 10 λεπτά ανά λίτρο (με μείωση 8 λεπτά στον ΕΦΚ μαζί με 24% ή 17% ΦΠΑ που ισχύει κατά περίπτωση), αντί για 19-20 λεπτά ανά λίτρο που εφαρμόζεται από σήμερα.

Fuel Pass: Ποιοι θα το λάβουν και πότε

Σε δεύτερη φάση, έρχεται και το δεύτερο μέτρο στήριξης για επιδότηση αγοράς καυσίμων σε όσους δικαιούχους (νοικοκυριά) πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία ορίζει η ΠΝΠ. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι να ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων πριν τα μέσα του μηνός.

Η κάρτα καυσίμων Fuel Pass θα είναι αξίας 25-60 ευρώ, αναλόγως αν η επιδότηση προορίζεται για ιδιοκτήτη μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου. Θα δοθεί σε όλα τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα, ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιούν αμόλυβδη ή ντίζελ. Άρα, ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων οχημάτων θα λάβουν «διπλή επιδότηση» (και 20 λεπτά στην αντλία άμεσα και Fuel Pass για Απρίλιο-Μάιο), δεδομένου ότι το ντίζελ έχει αυξηθεί περισσότερο από την αμόλυβδη. Περίπου το 10% των οχημάτων ΙΧ χρησιμοποιούν ντίζελ, ενώ το 90% αμόλυβδη βενζίνη.

Για όποιον ιδιοκτήτη έχει μία μέση κατανάλωση 70 λίτρα βενζίνης για ΙΧ, έχει υπολογιστεί -με τα επίσημα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής- ότι επιδότηση 50 ευρώ αναλογούν σε επιδότηση περίπου 36 λεπτών το λίτρο για την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ τα 60 ευρώ αναλογούν σε επιδότηση 43 λεπτών το λίτρο για τη νησιωτική Ελλάδα. Η επιδότηση αυτή αντιστοιχεί αυτή τη στιγμή σχεδόν σε όλη την παρατηρούμενη αύξηση στην αμόλυβδη.

Το μέτρο αφορά νοικοκυριά (φυσικά πρόσωπα χωρίς να εξαιρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, εφόσον:

α) υπάρχει όχημα σε κυκλοφορία δηλωμένο στο όνομά τους -με πληρωμένα τέλη και ασφάλιση- και

β) είχαν δηλώσει πέρυσι οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ (άγαμοι) ή 35.000 ευρώ (έγγαμοι), προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ειδικά για μονογονεϊκές με 1 παιδί, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Με βάση τα κριτήρια αυτά, εν δυνάμει δικαιούχοι θεωρούνται 3,1 από τους 3,98 εκατομμύρια ιδιοκτήτες τροχοφόρων στη χώρα μας (3,7 εκατ. ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και άλλοι 248.000 ιδιοκτήτες μοτοσικλετών που δεν έχουν αυτοκίνητο). Καλύπτονται δηλαδή σχεδόν οι 8 στους 10 ή ποσοστό 78%.

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας ψηφιακής στο κινητό, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης. Η διαφορά σε σχέση με τα παλιότερα Fuel Pass, όμως, είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί.

Αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται και στα ΚΕΠ, όταν ανοίξει η διαδικασία. Ενώ για τους πολίτες που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης κατάλληλου smartphone (με δυνατότητα ανέπαφων πληρωμών NFC) για να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή κάρτα, το ποσό θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Το τελικό ποσό για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου διαφοροποιείται: μικρότερο ποσό θα λάβουν όσοι επιλέξουν κατάθεση σε λογαριασμό (IBAN) και υψηλότερο ποσό αν λάβουν ψηφιακή κάρτα. Ο λόγος είναι ότι όσοι επιλέξουν «κάρτα αντί μετρητά», δεν θα μπορούν να δαπανήσουν πουθενά αλλού το ποσό που λαμβάνουν, εκτός από πληρωμές καυσίμων, εισιτηρίων και ταξί. Επιπλέον, αν δεν κάνουν χρήση της πίστωσης έως 31 Ιουλίου, όποιο υπόλοιπο ποσό τυχόν περισσέψει στην άυλη κάρτα διαγράφεται και επιστρέφει στο Δημόσιο.

Με αυτά τα δεδομένα, για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής κάρτας, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα είναι προσαυξημένο κατά 10 ευρώ. Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με χρήση ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ χωρίς κάρτα. Για πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση ανέρχεται σε 60 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας και 50 ευρώ χωρίς κάρτα. Για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών, η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας, 25 ευρώ χωρίς κάρτα σε ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας και 30 ευρώ χωρίς κάρτα σε νησιωτική περιοχή.