Ο Κυριάκος Πιερρακάκης άφησε σαφές «παράθυρο» για νέες παρεμβάσεις πέραν του fuel pass, εφόσον η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακωθεί ή παραταθεί χρονικά. Τόνισε ότι τα τωρινά μέτρα είναι γενναιόδωρα, αγγίζουν το σύνολο της κοινωνίας και επιτρέπουν στην κυβέρνηση να κρατήσει δυνάμεις για μελλοντική στήριξη.

Ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι από το πακέτο που ανακοινώθηκε «κερδίζουν πολλοί συμπολίτες», επισημαίνοντας πως οι παρεμβάσεις καλύπτουν οριζόντια την οικονομία και την κοινωνία. Αντικρούοντας την κριτική της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι τα ελληνικά μέτρα είναι «πιο γενναιόδωρα και πιο δίκαια» ακόμη και σε σύγκριση με χώρες όπως η Ισπανία.

Ο Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο ντίζελ, που σήμερα διαμορφώνεται στα 41 λεπτά το λίτρο, όταν η κοινοτική οδηγία επιτρέπει μείωση έως τα 33 λεπτά. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιλέγει να δώσει ουσιαστική ελάφρυνση στην αντλία, προσφέροντας μείωση 20 λεπτών αντί για τα 8 λεπτά που θα προέκυπταν μόνο από την ελάχιστη προσαρμογή στο πλαίσιο της ΕΕ.

Αναφερόμενος στον χρονικό ορίζοντα των μέτρων, σημείωσε ότι «δεν πατάμε το κουμπί να κάνουμε όλες τις κινήσεις από την πρώτη στιγμή», επικαλούμενος την ανάγκη για δημοσιονομικές αντοχές όσο διαρκεί η κρίση. Επισήμανε την έντονη αβεβαιότητα γύρω από την έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπενθυμίζοντας το έκτακτο Eurogroup της Παρασκευής και τις συνεχείς διαβουλεύσεις για άμεσες λύσεις.

Για το ενδεχόμενο νέων μέτρων στο ηλεκτρικό ρεύμα, ο υπουργός ανέφερε ότι οι σημερινές τιμές δεν θυμίζουν το σοκ της διετίας 2022-2023, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης αν το φαινόμενο αποκτήσει διάρκεια ή βάθος. Στο μέτωπο των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης υπενθύμισε το πλαφόν στα βασικά αγαθά του υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ τόνισε ότι η ενίσχυση στο ντίζελ «διαχέεται σε όλη την οικονομία» μειώνοντας το κόστος.

Ερωτηθείς αν ο πόλεμος μπορεί να ακυρώσει εξαγγελίες ενόψει ΔΕΘ, ο Πιερρακάκης έκανε λόγο για μια κυβέρνηση που παραμένει «συνετή και απόλυτα εντός στόχων» παρά τη διεθνή αναταραχή. Υπογράμμισε ότι η πολιτική ευθύνη δεν είναι η εξάντληση όλων των μέτρων από την πρώτη ημέρα, αλλά η διατήρηση εφεδρειών για τη στήριξη της κοινωνίας για όσο διάστημα χρειαστεί.