Άνοδο κατέγραψε ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα αλλά οδεύει προς την τρίτη συνεχή εβδομάδα απωλειών καθώς η επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αυξάνει τους πληθωριστικούς φόβους και ενισχύει τις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,8% στις 588,37 μονάδες στις 10:05 ώρα Ελλάδας, με τον χρηματοοικονομικό κλάδο να δίνει τη μεγαλύτερη ώθηση, ενώ ο ενεργειακός κλάδος υποχώρησε κατά 0,7% καθώς μειώθηκαν οι τιμές του αργού.

Ο δείκτης καταγράφει πτώση 1,1% από την αρχή της εβδομάδας.

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή ισχυρή υποχώρηση. Ανοδικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς σημειώνεται «φρένο» στο ράλι των τιμών του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.104,72 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,33%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,64 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,88%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (+3,92%), της Optima Bank (+3,03%), της Aegean Airlines (+2,53%), της Elvalhalcor (+2,29%) και της Metlen (+2,08%).

Αντιθέτως πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,32%), της Σαράντης (-0,28%) και της Coca Cola HBC (-0,08%).

Ανοδικά κινούνται 71 μετοχές, 20 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΔΕΗ (+3,92%) και Mevaco (+3,59%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μύλοι Λούλη (-2,82%) και Δρομέας (-2,42%).