Το Youth Pass επιστρέφει και για το 2026, προσφέροντας voucher 150 ευρώ σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην ενήλικη ζωή.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα «εισιτήριο» για τον πολιτισμό και τον τουρισμό, δίνοντας το κίνητρο στους νέους να ανακαλύψουν νέες εμπειρίες.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όλοι οι νέοι που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν κλείσει τα 18 ή τα 19 τους χρόνια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Youth Pass είναι ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω Taxisnet, αναμένεται να ανοίξει την 1η Απριλίου 2026. Προϋπόθεση είναι επίσης η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε να επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του αιτούντος.

Η διαδικασία

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά. Μετά τη σύνδεση στην πλατφόρμα, ο δικαιούχος συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή το email και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. Στη συνέχεια επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου θα εκδοθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα και ολοκληρώνει την αίτηση για την έκδοσή της και την πίστωση του ποσού. Αν την κάνετε τώρα που είστε 18, το σύστημα θα σας «θυμάται» και του χρόνου, οπότε η επόμενη πληρωμή για τα 19 σας χρόνια θα γίνει αυτόματα.

Η πληρωμή

Η πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Μαΐου, ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για τον προγραμματισμό των καλοκαιρινών διακοπών.