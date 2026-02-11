Ακριβότερο θα είναι φέτος το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης λόγω των ανατιμήσεων στο κρέας και ειδικότερα στο μοσχάρι, με τους καταναλωτές να μετριάζουν το κόστος αγοράζοντας μικρότερες ποσότητες ή στρέφονται σε άλλα είδη.

Συγκεκριμένα, οι ανατιμήσεις στα κρέατα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αγγίζουν το 13%, λόγω της μειωμένης παραγωγής του μοσχαρίσιου κρέατος και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που έχει πλήξει το ζωικό κεφάλαιο. Η τιμή των χοιρινών μπριζόλων έχει αυξηθεί φέτος στα 8,9 ευρώ το κιλό από 8 ευρώ πέρυσι. Τα παιδάκια ξεπέρασαν τα 21,5 ευρώ το κιλό από 18 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η τιμή του χοιρινού γύρου έχει αυξηθεί κατά 14% και κυμαίνεται αυτή τη στιγμή γύρω στα 11,4 ευρώ το κιλό, ενώ τα καλαμάκια κοστίζουν στα κρεοπωλεία 11,7 ευρώ το κιλό από 11 ευρώ έναν χρόνο πριν.

Η τιμή του μοσχαρίσιου κιμά καταγράφει αύξηση έως 50% με το κιλό να κοστίζει 18 ευρώ. Τη μικρότερη άνοδο καταγράφει η τιμή του φιλέτου κοτόπουλου που βρίσκεται στα 10,5 ευρώ το κιλό από 10,2 ευρώ το κιλό πέρυσι.

Τέλος, το κόστος του τραπεζιού για όσους επιλέξουν να φάνε σε κάποιο εστιατόριο αναμένεται γύρω στα 30 με 35 ευρώ ανά άτομο.