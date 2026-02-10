Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα φιλοδοξεί να καλύψει ένα από τα μεγαλύτερα κενά ενημέρωσης των ασφαλισμένων στην Ελλάδα: το πραγματικό ύψος της μελλοντικής κύριας και επικουρικής σύνταξης. Το isintaximou.gr, μια ανεξάρτητη και αυτοματοποιημένη εφαρμογή, επιτρέπει στους χρήστες να υπολογίζουν τη σύνταξή τους εύκολα και χωρίς πρόσβαση σε κρατικά συστήματα.

Μέσα από μια απλή διαδικασία, ο ασφαλισμένος εισάγει βασικά στοιχεία, όπως τα έτη ασφάλισης, τους φορείς στους οποίους υπάγεται και τις αποδοχές ή εισφορές ανά έτος. Το σύστημα επεξεργάζεται τα δεδομένα εφαρμόζοντας αναλογιστικούς και οικονομικούς δείκτες και παρέχει εκτίμηση για το ποσό της μελλοντικής κύριας και επικουρικής σύνταξης, σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο για να είναι φιλικό και διαφανές.

Η βασική υπηρεσία διατίθεται δωρεάν, ενώ η έκδοση premium προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες, όπως ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων με διαφορετικές ημερομηνίες συνταξιοδότησης, ανάλογα με τον τρόπο θεμελίωσης του δικαιώματος. Παράλληλα, δίνεται πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία προβλέψεων, με στόχο μια πιο ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη εικόνα.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τους ήδη απασχολούμενους συνταξιούχους, οι οποίοι μπορούν να εκτιμήσουν μέσω της πλατφόρμας την προσαύξηση που θα προκύψει στη σύνταξή τους μετά την οριστική διακοπή της εργασίας τους.

Στη δημιουργία της πλατφόρμας συμμετείχε ομάδα νομικών και επαγγελματιών, υπό τον δικηγόρο-εργατολόγο Δρ. Γεώργιο Κουτσούκο, ο οποίος σημειώνει ότι «στόχος μας είναι να δώσουμε στους πολίτες μια σαφή και έγκυρη εικόνα για το συνταξιοδοτικό τους μέλλον.Η νέα, καινοτόμα υπηρεσία isintaximou.gr φέρνει άμεσα την πληροφόρηση στα χέρια του κάθε ασφαλισμένου, επιτρέποντάς του να λαμβάνει έγκυρες και υπεύθυνες αποφάσεις για τη ζωή του και την οικονομική του πορεία. Μέσα από μια φιλική, εύχρηστη και αξιόπιστη πλατφόρμα, προσφέρουμε πλήρη εικόνα για τα δικαιώματα και τις επιλογές του κάθε χρήστη, ενισχύοντας την αυτονομία και την εμπιστοσύνη του απέναντι στο συνταξιοδοτικό σύστημα.»

Το isintaximou.gr είναι ήδη διαθέσιμο στο κοινό και αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία που αξιοποιεί υπολογιστικά και αναλογιστικά μοντέλα, με έμφαση στη διαφάνεια, την αυτονομία και τη χρηστικότητα, σε ένα πεδίο που παραμένει από τα πιο σύνθετα και κρίσιμα για τους πολίτες.