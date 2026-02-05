Ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος που έχτισε τον μύθο του «ποντάροντας» στο ιστορικό ράλι του χρυσού, στρέφει τώρα το επενδυτικό του ενδιαφέρον στο ασήμι. Αυτή τη φορά, όμως, δεν επενδύει στην άνοδο, αλλά στην κατάρρευση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου, έχοντας τοποθετήσει ένα στοίχημα που ήδη του αποφέρει κέρδη ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για τον Μπιαν Σιμίνγκ, έναν παίκτη των αγορών που αποφεύγει συστηματικά τη δημοσιότητα και περνάει τον χρόνο του στο Γιβραλτάρ. Από τις αρχές του 2022, ο Μπιαν αποκόμισε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια από θέσεις αγοράς (long) σε συμβόλαια χρυσού στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης. Τώρα, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg και πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο του χαρτοφυλακίου του, έχει χτίσει τη μεγαλύτερη καθαρή θέση πώλησης (short) στο ασήμι παγκοσμίως.

Ένα στοίχημα υψηλού ρίσκου

Η κίνηση του Μπιαν είναι εξαιρετικά παράτολμη. Στην αρχή, η έντονη μεταβλητότητα της αγοράς τον ανάγκασε να ρευστοποιήσει ορισμένες θέσεις με ζημία. Ωστόσο, επιμένοντας στη στρατηγική του, διατηρεί πλέον ένα «σορτάρισμα» που αντιστοιχεί σε 450 τόνους ασημιού. Η κατακόρυφη πτώση της τιμής του μετάλλου από την περασμένη εβδομάδα μετέτρεψε το ρίσκο του σε λογιστικά κέρδη ύψους 2 δισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 288 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με το Bloomberg.

Αν συνυπολογιστούν οι προηγούμενες απώλειες, το καθαρό του κέρδος αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο γιουάν, με βάση τα στοιχεία της περασμένης Τρίτης. Καθώς όμως η τιμή του πολύτιμου μετάλλου συνεχίζει να κινείται πτωτικά, έχοντας χάσει πάνω από το 16% της αξίας της, τα κέρδη του Μπιαν αναμένεται να είναι κατά πολύ υψηλότερα.

Η θεωρία πίσω από την κίνηση

Η κίνηση αυτή συμπίπτει με μια γενικότερη αλλαγή ψυχολογίας στις διεθνείς αγορές. Ενώ οι θεσμικοί επενδυτές βλέπουν τον χρυσό ως καταφύγιο απέναντι στην παγκόσμια αβεβαιότητα, η πρόσφατη άνοδος του ασημιού θεωρείται από πολλούς «φούσκα» που τροφοδοτήθηκε από κερδοσκόπους και όχι από την πραγματική ζήτηση της βιομηχανίας.

Ποιος είναι ο Μπιαν Σιμίνγκ

Ο Μπιαν αποτελεί μία από τις εμβληματικές, «larger-than-life» προσωπικότητες που κυριαρχούν στα κινεζικά χρηματιστήρια εμπορευμάτων εδώ και δύο δεκαετίες. Αν και μέχρι τον περασμένο Αύγουστο είχε κερδίσει εκατοντάδες εκατομμύρια από την άνοδο του ασημιού, τον Νοέμβριο άρχισε να αλλάζει στάση, επιχειρώντας να «πιάσει» την κορυφή της αγοράς.

Παρά τις αρχικές του απώλειες, από την περασμένη εβδομάδα διατήρησε τις θέσεις πώλησης με ακλόνητη πεποίθηση. Μέχρι στιγμής, το κύμα ρευστοποιήσεων στην αγορά δικαιώνει απόλυτα τη στρατηγική του.