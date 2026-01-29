Την καταιγιστική του άνοδο συνεχίζει σήμερα ο χρυσός, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό λίγο κάτω από τα $5.600 η ουγγιά, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφάλεια εν μέσω της νέας γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Παράλληλα, το ασήμι έφτασε κοντά στο φράγμα των $120.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στα $5.555,00 δολάρια, έχοντας νωρίτερα αγγίξει το ρεκόρ των $5.591,61.

Το πολύτιμο μέταλλο ξεπέρασε το ορόσημο των $5.000 για πρώτη φορά τη Δευτέρα, σημειώνοντας κέρδη άνω του 10% μέσα στην εβδομάδα.

Οι αιτίες της ανόδου

Σύμφωνα με τον Edward Meir, αναλυτή της Marex, η αύξηση του χρέους των ΗΠΑ και η αβεβαιότητα που προκαλείται από τον κατακερματισμό του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος σε περιφερειακά μπλοκ (αντί για το παραδοσιακό αμερικανοκεντρικό μοντέλο), ωθούν τους επενδυτές προς τον χρυσό.

«Ο χρυσός δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα μέσο αντιστάθμισης κινδύνου ή πληθωρισμού· θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένα ουδέτερο και αξιόπιστο περιουσιακό στοιχείο», ανέφεραν αναλυτές της OCBC.

Οι υψηλές τιμές του χρυσού είχαν σαν αποτέλεσμα καταστήματα στη Σαγκάη και το Χονγκ Κονγκ να κατακλυστούν από πελάτες που στοιχηματίζουν σε περαιτέρω άνοδο της τιμής του μετάλλου, σύμφωνα με το Reuters.

Γεωπολιτική ένταση και οικονομία

Στη γεωπολιτική σκηνή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε το Ιράν να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σφοδρότερες επιθέσεις από τις περσινές. Η Τεχεράνη απάντησε με απειλές για αντίποινα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την Τετάρτη, αφότου ο Τζερόμ Πάουελ επισήμανε ότι ο πληθωρισμός του Δεκεμβρίου πιθανότατα ήταν πολύ πάνω από τον στόχο του 2%.

Σε άλλα πεδία της αγοράς, η τιμή spot του ασημιού σημείωσε άνοδο 0,6%, φτάνοντας στα $117,30 η ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει το ιστορικό υψηλό των $119,34. Η ζήτηση από επενδυτές που αναζητούν φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις έναντι του χρυσού, ευνόησαν το μέταλλο, το οποίο έχει καταγράψει άλμα άνω του 60% μέχρι στιγμής φέτος.