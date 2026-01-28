Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει την περίφημη «αρμάδα» στο Ιράν, και καθώς πλησιάζει απειλητικά, προειδοποίησε για νέα επίθεση αν η χώρα της Μέσης Ανατολής δεν δεχτεί συμφωνία για τα πυρηνικά.

Το «τελεσίγραφο» που ανήρτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social αναφέρει: «Μια τεράστια Αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν. Κινείται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και σκοπό. Είναι ένας μεγαλύτερος στόλος, με επικεφαλής το μεγάλο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ιράν θα «έρθει στο τραπέζι» των διαπραγματεύσεων και θα επιτύχει μια συμφωνία που θα απαγορεύει τα πυρηνικά όπλα και θα είναι «καλή για όλα τα μέρη».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι ο χρόνος τελειώνει και επανέλαβε την έκκλησή του προς το Ιράν να επιδιώξει συμφωνία, υπενθυμίζοντας προηγούμενες στρατιωτικές ενέργειες που περιέγραψε ως «Επιχείρηση Midnight Hammer».

«Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην αφήσετε να συμβεί αυτό ξανά» κατέληξε στην ανάρτησή του.

Τεχεράνη: «Είμαστε έτοιμοι για διάλογο αλλά αν προκληθούμε θα απαντήσουμε»

Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά θα αμυνθεί εάν προκληθεί, διαμήνυσε η διπλωματική αποστολή της Τεχεράνης στα Ηνωμένα Έθνη μετά και την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο, που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα (αμοιβαία) συμφέροντα. Αλλά αν πιεστεί, θα αμυνθεί και θα απαντήσει όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν» ανέφερε η αποστολή του Ιράν σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.