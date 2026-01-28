Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι μια ακόμη αμερικανική «αρμάδα» έχει κατευθυνθεί προς το Ιράν, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ελπίδα του για μια συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Στην ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε χαρακτηριστικά ότι «μια ακόμη όμορφη αρμάδα πλέει αυτή τη στιγμή προς το Ιράν».

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία του το Ιράν να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, σημειώνοντας: «Ελπίζω να κάνουν μια συμφωνία».

Η πλήρης έκταση της καταστολής των διαδηλωτών από το ιρανικό καθεστώς εξακολουθεί να αποκαλύπτεται. Χιλιάδες έχουν σκοτωθεί με χρήση χημικών και στρατιωτικού τύπου όπλων.

Καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των θυμάτων, παραμένει η απειλή πιθανής αμερικανικής παρέμβασης.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αύξησε την στρατιωτική παρουσία κοντά στο Ιράν, αναπτύσσοντας ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και αρκετά πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Το ιρανικό καθεστώς τοποθέτησε ένα μεγάλο γκράφιτι στην Πλατεία Επανάστασης της Τεχεράνης, που απεικονίζει ένα πολεμικό πλοίο και μαχητικά αεροσκάφη, με γραμμές παρόμοιες με αυτές της αμερικανικής σημαίας να εμφανίζονται σαν αίμα στο νερό. Το γκράφιτι φέρει το μήνυμα: «Όποιος σπείρει τον άνεμο, θα θερίσει την θύελλα».