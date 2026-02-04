Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι διεθνείς αγορές αφότου υποχώρησαν οι πιέσεις που παρατηρήθηκαν νωρίτερα στις μετοχές εταιρειών λογισμικού. Ταυτόχρονα, ο χρυσός κατέγραψε τη μεγαλύτερη διήμερη άνοδο των τελευταίων 17 ετών.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα μετά την κατάρριψη ιρανικού drone από τις ΗΠΑ και την προσέγγιση σκάφους με αμερικανική σημαία από οπλισμένα πλοιάρια σε θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας.

Νωρίτερα, το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε από τις έντονες πιέσεις που δέχθηκαν οι μετοχές των παρόχων δεδομένων και των εταιρειών λογισμικού. Η ανησυχία πυροδοτήθηκε από την κυκλοφορία νέων εργαλείων (plug-ins) για τον βοηθό «Claude Cowork» της Anthropic, εξέλιξη που ενέτεινε τους φόβους για τις ανατροπές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στον κλάδο.

«Η Anthropic πλέον “παρκάρει τα τανκς της στην αυλή τους”», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Κρις Μποσάμπ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της IG, αναφερόμενος στις εταιρείες λογισμικού. «Η αγορά τους στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Τα επιχειρηματικά σας μοντέλα απειλούνται σοβαρά. Ακόμα κι αν δεν πρόκειται για την “αποκάλυψη”, αποτελεί σίγουρα μεγάλη πρόκληση το να βρείτε λύσεις μέσω συνεργασιών με την OpenAI, την Anthropic ή οποιονδήποτε άλλον», πρόσθεσε.

Στα πολύτιμα μέταλλα, συνεχίστηκε η ανάκαμψη μετά τη διήμερη πτώση των τιμών που είχε οδηγήσει το ασήμι σε πτώση έως και 30% μέσα σε μία ημέρα. Η κατάρρευση αυτή είχε προκληθεί από την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι επιλέγει τον Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Στην αγορά συναλλάγματος, η μεταβλητότητα ήταν πιο περιορισμένη, σύμφωνα με το Reuters, Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας συνεδριάζουν την Πέμπτη, ωστόσο δεν αναμένεται αλλαγή στα επιτόκια. Το ευρώ παρέμεινε σταθερό στα 1,18257 δολάρια, ενώ η στερλίνα σημείωσε μικρή άνοδο 0,2%, στα 1,3724 δολάρια.