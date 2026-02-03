Με θετικό πρόσημο κινήθηκαν τα αμερικανικά παράγωγα την Τρίτη, με τη Wall Street να στοχεύει στην επανέναρξη του ράλι που σηματοδότησε την αρχή του μήνα. Η εμπιστοσύνη στον τεχνολογικό κλάδο τονώθηκε από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, ενώ η έντονη μεταβλητότητα στα πολύτιμα μέταλλα συνεχίστηκε με ένα νέο άλμα των τιμών.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά 0,4%, ενώ εκείνα του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0,1%. Αντίθετα, τα futures του Dow Jones υποχώρησαν οριακά κατά 0,1%.

Ο S&P 500 προσέγγισε νέα ιστορικά υψηλά σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Yahoo Finance, μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα τριμήνου της Palantir, τα οποία έστειλαν σήμα ότι το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης έχει ακόμη σημαντικά περιθώρια ανόδου. Τα έσοδα της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων εκτοξεύτηκαν λόγω της αυξημένης ζήτησης για την πλατφόρμα AI που διαθέτει, ενώ οι προβλέψεις για τις πωλήσεις ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οδηγώντας τη μετοχή σε άλμα άνω του 11% πριν από το επίσημο άνοιγμα της συνεδρίασης.

Την ίδια στιγμή, η μεταβλητότητα συνέχισε να κυριαρχεί στα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός κατέγραψε άνοδο 6%, πλησιάζοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από το 2008, μετά τη «βουτιά» της Παρασκευής που ήταν η χειρότερη των τελευταίων 43 ετών. Η είσοδος αγοραστών που εκμεταλλεύτηκαν τις χαμηλές τιμές έδωσε ώθηση και στο ασήμι, το οποίο ανέκαμψε θεαματικά από τις απώλειες της Δευτέρας με άνοδο άνω του 12%, την ώρα που το δολάριο υποχωρούσε.

Είχε προηγηθεί η βουτιά 4,8% της προηγούμενης συνεδρίασης, που ήρθε να προστεθεί στις μεγάλες απώλειες της Παρασκευής —τις βαρύτερες που έχει δει η αγορά εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Το ασήμι ενισχύθηκε έως και 8,1%, σκαρφαλώνοντας πάνω από τα 85 δολάρια και σβήνοντας τη ζημιά της προηγούμενης ημέρας, προτού σταθεροποιηθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα.