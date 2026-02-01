Από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2026 και χωρίς να έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι αλλαγές που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, η κυβέρνηση στρέφει το βλέμμα της στο 2027 και κυρίως στο εκλογικό του αποτύπωμα.

Ο φάκελος των νέων μειώσεων φόρων και εισφορών έχει ανοίξει με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη να μιλούν για νέες παρεμβάσεις σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο σχεδιασμός για τις νέες παρεμβάσεις ενίσχυσης των εισοδημάτων ξεκινάει με «κουμπαρά» περίπου 800 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο είναι πιθανόν να αυξηθεί μέχρι το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νέο πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται δεν πρόκειται να αξιοποιηθεί για πρόσκαιρες παροχές, αλλά θα κατευθυνθεί στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων του επόμενου έτους. «Κάθε χώρος που θα υπάρχει, κάθε διαθέσιμο εκατοστό χώρου αφορά όλους τους πολίτες και ειδικά εκείνους οι οποίοι συναντούν δυσκολίες κάθε πρωί που ξυπνάνε», ανέφερε σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ την Παρασκευή (30/1).

Μετά τη μεγάλη αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, παρέμβαση που αποφέρει όφελος 1,2 δισ. ευρώ το 2026, το βάρος μετατοπίζεται πλέον στις επιχειρήσεις. Στόχος είναι να ενισχυθεί η δυνατότητά τους να μετακυλήσουν τα οφέλη στην αγορά εργασίας, μέσω αυξήσεων μισθών και κλαδικών συμβάσεων.

Σενάρια

Στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια που περιλαμβάνουν:

Μείωση της προκαταβολής φόρου. Ο πρωθυπουργός έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών σε ένα πεδίο όπου σήμερα τα φυσικά πρόσωπα προκαταβάλλουν το 55% και τα νομικά πρόσωπα το 80% του φόρου τους.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος που φτάνει έως και 1.000 ευρώ (και έως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα), μέτρο το οποίο ζητούν οι επιχειρήσεις. Μετά την κατάργησή του για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η επέκταση του μέτρου και στα νομικά πρόσωπα προβάλλεται ως εύλογη συνέχεια.

Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, πέραν της μισής μονάδας που έχει ήδη ενσωματωθεί στις προβλέψεις για το 2027.

Συνολικά, το βασικό «πακέτο» ελαφρύνσεων για το 2027 προσδιορίζεται επισήμως στα 800-900 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, είναι πιθανόν να δημιουργηθεί μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος που θα επιτρέψει έξτρα παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών και τη φορολογική ελάφρυνση των επιχειρήσεων.

Το οικονομικό επιτελείο ποντάρει στην πλήρη ενεργοποίηση των ψηφιακών εργαλείων κατά της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Αν το εγχείρημα αποδώσει, τότε στο καλάθι της ΔΕΘ θα μπορούσαν να προστεθούν επιπλέον παρεμβάσεις όπως:

Μεγαλύτερο «ψαλίδι» στη φορολογία των ενοικίων υπό την προϋπόθεση ότι θα αυξηθούν τα δηλωθέντα εισοδήματα και θα αποδώσουν το μέτρο της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζών αλλά και η καταγραφή των ενοικίων μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Διορθώσεις στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των επαγγελματιών.

Μείωση του συντελεστή φορολογίας των νομικών προσώπων από το 22% στο 20%, όπως προέβλεπε ο προεκλογικός σχεδιασμός του 2019.

«Κλειδί» για το τελικό εύρος του δημοσιονομικού χώρου αποτελούν: