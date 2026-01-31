Παρά τις συζητήσεις για ισότητα και ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα παραμένει σταθερό και επίμονο. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο λιγότερο από τους άνδρες, με το χάσμα στις ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές να διαμορφώνεται στο 13,4% στο σύνολο της οικονομίας.

Η εικόνα αυτή δεν αποτυπώνει απλώς μια αριθμητική διαφορά. Πίσω από τα ποσοστά κρύβονται δομικές ανισότητες: περισσότερες γυναίκες εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την ανεργία και συχνά καλούνται να ισορροπήσουν επαγγελματικές υποχρεώσεις με οικογενειακές ευθύνες.

Παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά τόσο για τη μισθολογική τους εξέλιξη όσο και για την πρόσβασή τους σε θέσεις ευθύνης, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορές ανά κλάδο. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, το μεγαλύτερο μισθολογικό χάσμα καταγράφεται στον τομέα της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπου οι αποδοχές των ανδρών είναι σχεδόν διπλάσιες από εκείνες των γυναικών.

Για την τριετία 2022-2024, το ποσοστό κυμάνθηκε κοντά στο 25%, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για έναν από τους πλέον άνισους κλάδους της αγοράς εργασίας. Στον αντίποδα, ο τομέας της Παροχής Νερού, της Επεξεργασίας Λυμάτων και της Διαχείρισης Αποβλήτων εμφανίζει αρνητικό χάσμα, με τις γυναίκες να έχουν ελαφρώς υψηλότερες αποδοχές από τους άνδρες.

Ωστόσο, πρόκειται για την εξαίρεση και όχι τον κανόνα, καθώς η συνολική εικόνα παραμένει σαφώς εις βάρος των γυναικών. Αξιοσημείωτες είναι και οι διαφοροποιήσεις ανά ηλικιακή ομάδα. Το μεγαλύτερο χάσμα εντοπίζεται στους εργαζόμενους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ενώ το μικρότερο –και μάλιστα υπέρ των γυναικών– παρατηρείται στους νέους κάτω των 25 ετών.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι νεότερες γενιές εισέρχονται στην αγορά εργασίας με μικρότερες μισθολογικές αποκλίσεις, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι οι ανισότητες εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου. Τα στοιχεία από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αποκαλύπτουν επίσης τη διαφορά στους μισθούς πλήρους απασχόλησης.

Ο μέσος μισθός διαμορφώνεται στα 1.369 ευρώ, με τους άνδρες να λαμβάνουν περίπου 1.451 ευρώ και τις γυναίκες 1.272 ευρώ. Αντίστοιχα, το ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης είναι αισθητά χαμηλότερο για τις γυναίκες. Την ίδια στιγμή, οι ανισότητες δεν περιορίζονται μόνο στις αμοιβές. Μελέτες δείχνουν ότι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν ελάχιστη ή μηδενική συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό δεν εμπιστεύεται γυναίκα σε θέση επικεφαλής.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ανισότητας. Το 2024, αρκετές ελληνικές περιφέρειες καταγράφηκαν ανάμεσα στις πρώτες στην ΕΕ όσον αφορά το χάσμα απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών, με τη Στερεά Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει ότι, παρά τις θεσμικές παρεμβάσεις, η ισότητα στην πράξη παραμένει ζητούμενο. Και όσο οι διαφορές στους μισθούς, στις ευκαιρίες και στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας επιμένουν, το μισθολογικό χάσμα θα συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους πιο ανθεκτικούς δείκτες ανισότητας στην ελληνική οικονομία.