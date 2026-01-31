Ο χρόνος «τελειώνει» για τους φορολογούμενους με μεταβολές στη ακίνητη περιουσία τους το 2025 ή που θέλουν να διορθώσουν λάθη στα στοιχεία των ακινήτων τα οποία «φουσκώνουν» το λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

Η προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 με βάση την οποία θα υπολογιστεί ο φετινός ΕΝΦΙΑ λήγει σήμερα Σάββατο (31/1).

Πριν κλείσει η εφαρμογή του Περιουσιολογίου, καλό είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να τσεκάρουν τους κωδικούς του Ε9 για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετες χρεώσεις όταν θα έρθει το νέο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ.

Ασφαλισμένες κατοικίες

Οι φορολογούμενοι που έχουν κατοικίες οι οποίες είναι ασφαλισμένες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα έχουν προθεσμία έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026 για να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myProperty προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση έως και 20% στον ΕΝΦΙΑ. Στη συνέχεια οι ασφαλιστικές εταιρείες θα κάνουν την αντιστοίχιση με τα συμβόλαια έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 και στο τέλος η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ ενσωματώνοντας τις εκπτώσεις.

Διόρθωση Ε9

Όσοι απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομία ή είχαν αλλαγές στα δικαιώματα επί ακινήτων που κατείχαν μέσα στο 2025 για τα οποία το Ε9 δεν υποβλήθηκε αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myProperty θα πρέπει να τα δηλώσουν στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε9 ενώ όσοι προχώρησαν σε μεταβιβάσεις πρέπει να διαγράψουν τα συγκεκριμένα ακίνητα.

Πέραν όμως των προσθέσεων και των αφαιρέσεων και οι φορολογούμενοι χωρίς καμία μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους αλλά με λάθη, κενά η παραλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία θα πρέπει να σπεύσουν σήμερα να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις που «ξεφουσκώνουν» τον ΕΝΦΙΑ από 20% έως και 90% ανάλογα με τη περίπτωση.

Τα λάθη

Τα πιο συνηθισμένα λάθη που κοστίσουν ακριβά έχουν να κάνουν με την επιφάνεια του ακινήτου, τον όροφο, την παλαιότητα, το είδος των εμπράγματων δικαιωμάτων, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, τα κενά και ημιτελή κτίσματα καθώς και το είδος των κτισμάτων που βρίσκονται σε αγροτεμάχια. Επισημαίνεται ότι για τους βοηθητικούς χώρους όπως οι αποθήκες, υπόγεια πάρκινγκ κ.λπ. παρέχεται έκπτωση 90% στο φόρο και για τα ημιτελή κτίσματα 60% ενώ σε περίπτωση λαθών στον όροφο και στο είδος του κτίσματος που βρίσκεται σε αγροτεμάχιο ο ΕΝΦΙΑ διογκώνεται δραστικά.

Διορθώσεις σε 10 βήματα

Για διορθώσεις στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα 10 βήματα:

1. Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

2. Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και δύο (γήπεδα).

3. Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.

4. Για αλλαγή σε ακίνητο τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

5. Κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

6. Ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.

7. Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.

8. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.

9. Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.

10. Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.