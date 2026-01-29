Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα μηνιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η Ελλάδα κατέγραψε τον Δεκέμβριο τον δεύτερο χαμηλότερο δείκτη ανεργίας από το 2004, επιβεβαιώνοντας την σταθερή βελτίωση της αγοράς εργασίας μετά την οικονομική κρίση και την πανδημία COVID-19, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

Ο γενικός συντελεστής ανεργίας έπεσε στο 7,5%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2008 (7,3%). Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των απασχολούμενων κατά 650.000 από τα τέλη του 2020, ενώ οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 435.000 (55% σε σχέση με τέλη 2019) και οι οικονομικά μη ενεργοί κατά 220.000, δείχνοντας δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και όχι απλή αποχώρηση από την αγορά.

Η ανεργία των γυναικών έφτασε το 9,9% τον Δεκέμβριο, από 20,6% πριν πέντε χρόνια – πιθανότατα ιστορικό ελάχιστο, καθώς παλιότερα παρέμενε διψήφια.

Η νεανική ανεργία υποχώρησε στο 13% από 35,5% τον Δεκέμβριο 2020 και άνω του 50% στην κρίση.

Παρά τις πέντε αυξήσεις στον κατώτατο μισθό από το 2019 και την άνοδο του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, η Ελλάδα μείωσε δραστικά τους ανέργους, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις.