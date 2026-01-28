Σε εφαρμογή τέθηκε σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του gov.gr που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και τα ναυταθλητικά σωματεία θα μπορούν να αιτηθούν την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας. Πρόκειται για μια ψηφιακή διαδικασία που αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό τις χρονοβόρες έγχαρτες αιτήσεις και στοχεύει στην ταχύτερη, διαφανέστερη και πιο ελεγχόμενη διαχείριση των κοινόχρηστων παράκτιων ζωνών.

Για τη φετινή χρονιά μάλιστα προβλέπεται μεταβατική περίοδος, καθώς οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Μαρτίου, αποκλειστικά με χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet. Από τα επόμενα έτη, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η προθεσμία θα λήγει σταθερά στις 28 Φεβρουαρίου.

Με την είσοδο στην πλατφόρμα, τα βασικά στοιχεία του χρήστη, όπως το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, εμφανίζονται αυτόματα συμπληρωμένα, μειώνοντας τα περιθώρια λαθών. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οι χρήστες καλούνται να καταχωρίσουν τα στοιχεία της επιχείρησης ή του νομικού προσώπου, την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, την περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται ο αιτούμενος χώρος, καθώς και πληροφορίες για το εμβαδόν, τον σκοπό και τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης. Παράλληλα, η αίτηση συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρμογής.

Βάσει της σχετικής απόφασης (υπ’ αριθμ. 11996ΕΞ/27.1.2026), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του νομικού προσώπου,

β) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας που έχει εκδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών πριν από την υποβολή της αίτησης,

γ) άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίηση της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση,

δ) βεβαίωση από την οποία προκύπτει η έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ο αντίστοιχος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της επιχείρησης,

ε) απόσπασμα υποβάθρου ορθοφωτοχάρτη ή απόσπασμα υποβάθρου ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «Θέαση ορθοφωτοχαρτών» μέσω της Ε.Ψ.Π. gov.gr ή απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, στον οποίο αποτυπώνεται ο κοινόχρηστος χώρος του τμήματος αιγιαλού ή παραλίας, που πρόκειται να παραχωρηθεί ή απόσπασμα διαγράμματος, στο οποίο αποτυπώνονται οι οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας ή παλαιού αιγιαλού, εάν υφίσταται, καθώς και ο κοινόχρηστος χώρος αιγιαλού-παραλίας, που πρόκειται να παραχωρηθεί και

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) υπογεγραμμένη από μηχανικό, στην οποία βεβαιώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση του τμήματος αιγιαλού ή παραλίας.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, το σύστημα αποδίδει αυτόματα μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Ακολουθεί ο έλεγχος των στοιχείων από την αρμόδια υπηρεσία και, εφόσον όλα είναι σύννομα και πλήρη, ο υπάλληλος προχωρά σε προέγκριση. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά και καλείται να καταβάλει το προβλεπόμενο τίμημα εντός δέκα ημερών. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει χωρίς πληρωμή, η αίτηση τίθεται στο αρχείο.

Μετά την εξόφληση, το αποδεικτικό πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου υποβάλλεται στην πλατφόρμα και δεσμεύεται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια, ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας υπογράφει ψηφιακά το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης και αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον αιτούντα, ζητώντας του να συνυπογράψει το έγγραφο εντός νέας δεκαήμερης προθεσμίας. Η υπογραφή μπορεί να γίνει είτε με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή είτε μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» του gov.gr.

Αφού ολοκληρωθεί και το τελευταίο αυτό στάδιο και δοθεί η τελική έγκριση από την Κτηματική Υπηρεσία, η σύμβαση αναρτάται υποχρεωτικά στη «Διαύγεια», εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί σε έντυπη μορφή συνεχίζουν να εξετάζονται εκτός της νέας πλατφόρμας, ενώ σε περίπτωση ηλεκτρονικής επανυποβολής, η αρχική έγχαρτη αίτηση θεωρείται αυτομάτως ανυπόστατη.

Να σημειωθεί ότι το ισχύον καθεστώς προβλέπει ότι η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού ή παραλίας χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας μπορεί να δοθεί για διάστημα από ένα έως τρία έτη σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και σωματείων που λειτουργούν νόμιμα σε όμορο χώρο. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και τα ναυταθλητικά σωματεία που διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένα στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο.

Τέλος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η πλήρης διαλειτουργικότητα της νέας πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από τις 30 Ιουνίου 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τον αυτοματοποιημένο έλεγχο και τη διασύνδεση των υπηρεσιών.