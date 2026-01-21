Σε φορολογική παρέμβαση προκειμένου να ενισχυθεί η προσφορά κατοικιών και να μετριαστούν οι πιέσεις στη στεγαστική αγορά προχωρά η κυβέρνηση, ενεργοποιώντας την αύξηση κατά 100% του ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες κλειστά ακίνητα που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Τα εκκαθαριστικά με τον αυξημένο κατά 100% φόρο αναμένεται να αποσταλούν από την ΑΑΔΕ στις αρχές Μαρτίου. Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου, βασικός στόχος του μέτρου είναι να δοθεί ισχυρό κίνητρο ώστε σημαντικός αριθμός ακινήτων να διατεθεί εκ νέου προς πώληση ή ενοικίαση, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση των τιμών που καταγράφουν ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια.

Το μέτρο αφορά ακίνητα που έχουν περιέλθει στην κυριότητα τραπεζών και servicers κυρίως μέσω πλειστηριασμών και παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι τράπεζες κατέχουν περίπου 8.300 ακίνητα, ενώ οι servicers διαχειρίζονται επιπλέον 11.000. Από αυτά, περίπου 7.000 είναι κατοικίες.

Η συνολική πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση από την επιβολή του διπλού ΕΝΦΙΑ εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 20 εκατ. ευρώ, ποσό που λειτουργεί ως μοχλός πίεσης για την ταχύτερη αξιοποίηση του αποθέματος ακινήτων.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η ενεργοποίηση αυτού του «φορολογικού αντικινήτρου» θα συμβάλλει στην αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών, σε μια περίοδο που η στεγαστική κρίση συνεχίζει να δοκιμάζει νοικοκυριά και αγορά, με τις τιμές ενοικίασης και αγοράς να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Η νέα διάταξη

Η διάταξη που ψηφίστηκε στο τέλος του 2024 και θα παραμείνει σε ισχύ έως και το 2028 ορίζει ότι «ο κύριος φόρος για δικαιώματα επί κατοικιών ή διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, όπως δηλώνονται υπό τους κωδικούς 1 και 2 στη στήλη 9 του εντύπου Ε9, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1035/22.3.2023 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών” (Β’ 1831), όπως προσδιορίζεται με βάση την Ενότητα Α’, προσαυξάνεται κατά εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο είναι πιστωτικό ίδρυμα ή αγοραστής ή διαχειριστής πιστώσεων, όπως αυτά ορίζονται στις περ. 1), 6) και 8) του άρθρου 4 του ν. 5072/2023 (Α’ 198), ή συνδεδεμένο με αυτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, κατά την έννοια της περ. ζ) του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α’167).

Η προσαύξηση δεν υπολογίζεται εφόσον το κτίσμα ήταν μισθωμένο για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών εντός του έτους που προηγείται του έτους φορολογίας. Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει ότι τα έσοδα από την προσαύξηση του φόρου διατίθενται σε κοινωνικές δράσεις ενίσχυσης της στεγαστικής πολιτικής ενώ με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο διαδικαστικό θέμα εφαρμογής, ενώ με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καθορίζονται οι δράσεις ενίσχυσης της στεγαστικής πολιτικής.