Τη δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό και των χρεών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, ακόμη και όταν έχουν ήδη επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή διασφαλιστικά μέτρα, εισάγει νέα νομοθετική πρόβλεψη.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού και συμπληρώνει το κανονιστικό πλαίσιο του ν. 5143/2024, προβλέποντας, μεταξύ άλλων, τα εξής βασικά σημεία:

Μετά την οριστική κατάθεση της αίτησης υπαγωγής και τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης, τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή τα διασφαλιστικά μέτρα αναστέλλονται ή αίρονται αντίστοιχα. Σε περίπτωση ανατροπής ή ακύρωσης της σύμβασης, ο δήμος επανέρχεται στη λήψη των σχετικών μέτρων.

Σε κάθε περίπτωση, ο δήμος ή το οικείο νομικό πρόσωπο διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τη διαχείριση των παραπάνω μέτρων.

Παράλληλα, στην αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης (άρθρο 35 του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις»), που κατατέθηκε στη Βουλή, διευκρινίζεται ρητά ότι οι οφειλές προς τους δήμους θεωρούνται οφειλές προς το Δημόσιο αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Επιπλέον, παρατείνεται η προθεσμία απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς τους δικαιούχους δήμους ή τα νομικά τους πρόσωπα από τριάντα (30) σε εξήντα (60) ημέρες, χωρίς να επηρεάζεται η παρακράτηση ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ της Αρχής.

Σύντομα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή και ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νέο πλαίσιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές, η οποία εισάγει νέες ταχείες διαδικασίες αποζημίωσης πολιτών από το Δημόσιο. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται χωρίς τη μεσολάβηση των δικαστηρίων, μέσω εξωδικαστικής επίλυσης, με στόχο τη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών και τον περιορισμό των δικαστικών δαπανών για το Δημόσιο.

Βάσει της ρύθμισης που αφορά περιπτώσεις χρηματικών αξιώσεων, οι πολίτες θα μπορούν να διεκδικούν αποζημίωση από το Δημόσιο χωρίς προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Η εξέταση των υποθέσεων θα γίνεται από Ειδικό Θεματικό Σχηματισμό στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ο οποίος θα αξιολογεί τα αιτήματα και θα αναγνωρίζει δικαιώματα αποζημίωσης.

Τέλος, προβλέπεται ότι όταν πολίτης έχει ήδη δικαιωθεί αμετάκλητα από ποινικό ή διοικητικό δικαστήριο για το ίδιο ζήτημα, το Δημόσιο θα αποσύρεται από τυχόν εκκρεμείς δίκες και δεν θα ασκεί ένδικα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της έφεσης.