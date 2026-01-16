Λίρα εκατό αποδεικνύεται η Αθήνα για τους επενδυτές. Προς τούτο γεννιούνται διαρκώς νέα projects, ενώ κορυφαίοι όμιλοι ερίζουν προκειμένου να λάβουν θέση στον νέο και πολλά υποσχόμενο city break προορισμό της Ευρώπης.

Στο κέντρο της Αθήνας έχει δρομολογήσει το νέο τουριστικό project της η εταιρεία «Ionian Sun Α.Ε.», συμφερόντων του Διονύση Κουμουδού, ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν απασχόλησε τον Τύπο λόγω της επένδυσης που είχε ξεκινήσει στο Σαρακήνικο, σε περιοχή Natura της Μήλου.

Προ ημερών, η υπηρεσία Δόμησης του δήμου Αθηναίων προχώρησε στην ενημέρωση της οικοδομικής άδειας που προβλέπει την αξιοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και τη στατική ενίσχυση ενός υφιστάμενου κτιρίου καταστημάτων με στόχο την αλλαγή χρήσης κατά το μεγαλύτερο μέρος σε ξενοδοχείο. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Περικλέους, στον αριθμό 46.

Το project στην Κεφαλονιά

Παράλληλα, η «Ionian Sun Α.Ε.» έχει δρομολογήσει μία ακόμη επένδυση, ύψους 5 εκατ. ευρώ, στη θέση «Γεωργούτσια ή Μπουρεϊκά», του δήμου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Εκεί, βάσει πλάνου, θα αναπτυχθεί μια ξενοδοχειακή μονάδα με διώροφα κτίρια με στέγες, ισόγεια κτίρια με υπόσκαφα τμήματα και πισίνες σε μία έκταση συνολικής επιφάνειας 15.117,46 τ.μ.

Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με τέσσερις φορείς να έχουν ήδη γνωμοδοτήσει στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης.

Ο σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει «την ανέγερση δεκαέξι αυτοτελών κτιρίων με χρήση ξενοδοχείου, τα οποία περιλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους όπως υποδοχή και εστιατόριο, καθώς και δωμάτια και βίλες. Τα κτίρια αυτά κατατάσσονται σε επτά διαφορετικούς τύπους, ανάλογα με τη μορφή και τη λειτουργία τους. Από τις συνολικά 170 κλίνες που προβλέπονται, 8 δωμάτια και 8 κλίνες είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)”, όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική ΜΠΕ.

Το ξενοδοχείο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χώρους εστίασης, συνεδριακό κέντρο, εμβαδού 250 τ.μ., καθώς και spa.

Το ακίνητο στο οποίο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί το 5άστερο ξενοδοχείο συνδέεται λειτουργικά με μία ακόμη έκταση, ιδιοκτησίας της «Ionian Sun Α.Ε.», για την οποία εκπονείται αρχιτεκτονική μελέτη προς έγκριση με στόχο την έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης, η οποία περιλαμβάνει τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με συνολική δυναμικότητα 40 κλινών.

Επιδίωξη της εταιρείας είναι η λειτουργία της μονάδας να είναι εποχιακή, με τον χρόνο κατασκευής του έργου να προσδιορίζεται σε 24 μήνες.

Η Wyndham Hotels & Resorts ενισχύεται

Τη διεύρυνση της παρουσίας της στον ελληνικό χάρτη φιλοξενίας δρομολογεί η αμερικανική Wyndham Hotels & Resorts, η οποία στρέφεται σταθερά και στην περαιτέρω ανάπτυξή της στον τομέα των branded serviced apartments, δηλαδή των επώνυμων εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων.

Ο αμερικανικός κολοσσός φιλοδοξεί να τριπλασιάσει τα ακίνητα που διαθέτει στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι σήμερα μετρά 14 εν λειτουργία ξενοδοχεία και ακίνητα με branded residences στη χώρα μας.

Με στόχο την ανάπτυξή της στην Ελλάδα, η Wyndham Hotels & Resorts έχει συνάψει συμφωνία με την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων DKG Development για 12 χώρους φιλοξενίας, που θα αφορούν κατά βάση serviced apartments και δευτερευόντως ξενοδοχεία.

Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται ήδη για τη δημιουργία του πρώτου Wyndham στον Πειραιά, του Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, που θα κάνει πρεμιέρα το α’ τρίμηνο του 2026.

Στην ίδια λογική, η εταιρεία συμμαχεί με τη Sokio Hotels & Resorts, την αλυσίδα ξενοδοχείων που συνδέεται με την Oikos Property Developments, για δύο μονάδες που έχουν δρομολογηθεί στην Αττική και θα φέρουν το σήμα Trademark της Wyndham Hotels & Resorts και για το Ramada Residences by Wyndham, Halkidiki, το οποίο θα λειτουργήσει το α’ τρίμηνο του 2026.

Στις νέες προσθήκες περιλαμβάνεται και το TRYP by Wyndham Piraeus Port στον Πειραιά, που αποτελεί το επιστέγασμα της συνεργασίας της Wyndham Hotels & Resorts με την εταιρεία Zafido Holding Ltd και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του τον Σεπτέμβριο του 2026.

MK Hotel Collection

Με μία ηχηρή εξαγορά στον ελληνικό ξενοδοχειακό τομέα έκανε ποδαρικό το 2026, προμηνύοντας κι άλλες μεγάλες συμφωνίες στον κλάδο φιλοξενίας.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε η εξαγορά του Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue από το Cretan Investment Group (CIG), τον επενδυτικό βραχίονα της MK Hotel Collection με επικεφαλής τη Μαρίτα Καράτζη.

Η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής του Cretan Investment Group για επενδύσεις σε ώριμα hospitality assets σε κομβικές αστικές τοποθεσίες.

Σημειώνεται ότι η MK Hotel Collection αριθμεί ήδη τρία ξενοδοχεία και 2 μικρότερες boutique μονάδες, ενώ η εταιρεία φέρεται να ετοιμάζεται για περαιτέρω εξαγορές, καθώς και ενίσχυση της παρουσίας τόσο εντός των τειχών της Κρήτης, όσο και εκτός αυτών. Η δε εξαγορά του Hilton Garden Inn αναμφίβολα εντάσσεται σε αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αρχικό σχέδιο της Μαρίτας Καράτζη για την τρέχουσα τριετία αφορά στη δημιουργία χαρτοφυλακίου 460 δωματίων και 1.000 κλινών μόνο στην Κρήτη.

Επισημαίνεται ότι η MK Hotels Collection διατηρεί στο portfolio της, το Sentido Unique Blue Resort (πρώην AKS Minoa Palace), το Elios Hill (πρώην Village Resort & Waterpark, 900 κλινών, 4 αστέρων), το Pnoé Breathing Life (πρώην Amnissos Beach) και το Cicada Suites, ενώ το τελευταίο της απόκτημα είναι το νεοκλασικό κτίριο με τη μακρά ιστορία το Rua Augusta, στο κέντρο του Ηρακλείου που μετατράπηκε σε μονάδα που προσφέρει μια συλλογή από επτά σουίτες.