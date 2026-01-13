Σημαντικές μειώσεις φόρων για περίπου τέσσερα εκατομμύρια φορολογουμένους φέρνει το φορολογικό πακέτο που τίθεται σε εφαρμογή από αυτό το μήνα, αλλάζοντας αισθητά το τοπίο σε εισοδήματα, ακίνητα και έμμεσους φόρους. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν κυρίως σε οικογένειες με παιδιά, νέους έως 30 ετών, μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και στη λεγόμενη μεσαία τάξη, ενώ παράλληλα ενσωματώνουν κίνητρα για να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στην αγορά. Να τα δούμε με τη σειρά:

-Η πρώτη και πιο άμεση αλλαγή αποτυπώνεται στις καθαρές αποδοχές. Από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα εφαρμοστεί νέα φορολογική κλίμακα με χαμηλότερη παρακράτηση φόρου. Αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια εργαζόμενοι και συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στο μηνιαίο εισόδημά τους. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών αφορά εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ, με ψαλίδι κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε όλα τα ενδιάμεσα κλιμάκια, ενώ θεσπίζεται νέο ενδιάμεσο ποσοστό για εισοδήματα έως 60.000 ευρώ. Ο ανώτατος συντελεστής παραμένει αμετάβλητος και αφορά μόνο τα πολύ υψηλά εισοδήματα.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις οικογένειες με παιδιά, που αναδεικνύονται στους βασικούς ωφελημένους της μεταρρύθμισης. Για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος, ο φόρος μειώνεται δραστικά όσο αυξάνεται ο αριθμός των τέκνων, φτάνοντας μέχρι και την πλήρη απαλλαγή για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά. Το όφελος ισχύει ξεχωριστά για κάθε εργαζόμενο γονέα και οδηγεί σε εντυπωσιακή ετήσια εξοικονόμηση, ιδιαίτερα για ζευγάρια μεσαίων εισοδημάτων.

Την ίδια ώρα εισάγονται γενναίες φοροελαφρύνσεις για τους νέους. Περίπου 70.000 φορολογούμενοι έως 25 ετών, με ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος. Για όσους βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 30 ετών, ο χαμηλός συντελεστής επεκτείνεται σε μεγαλύτερο τμήμα του εισοδήματος, περιορίζοντας σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση στα πρώτα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας.

-Αλλαγές όμως έρχονται και στη φορολόγηση των ενοικίων, με στόχο τη στήριξη των ιδιοκτητών με μεσαία εισοδήματα αλλά και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Από το τρέχον έτος, τα εισοδήματα από μισθώσεις έως 24.000 ευρώ φορολογούνται με χαμηλότερο συντελεστή, γεγονός που αφορά περίπου 160.000 ιδιοκτήτες. Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιμούν ότι το μέτρο θα ενθαρρύνει τη δήλωση περισσότερων μισθώσεων και θα συμβάλει στην επαναφορά κατοικιών που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός αγοράς. Το πλαίσιο αυτό συμπληρώνεται από τη μόνιμη καθιέρωση της επιστροφής ενός ενοικίου τον χρόνο για τη μεγάλη πλειονότητα των ενοικιαστών (θυμίζουμε ότι τέλη του περασμένου έτους δόθηκε για πρώτη φορά αυτής της μορφής η επιστροφή).

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι βελτιώσεις στο καθεστώς της τριετούς φοροαπαλλαγής για ακίνητα που διατίθενται προς ενοικίαση. Το μέτρο παρατείνεται, διευρύνεται σε μεγαλύτερες κατοικίες υπό προϋποθέσεις και διατηρείται ακόμη και σε περιπτώσεις πρόωρης λύσης του μισθωτηρίου, ενώ προβλέπεται ειδική μέριμνα για μισθώσεις σε δημόσιους λειτουργούς σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες.

-Ιδιαίτερα εκτεταμένες όμως, θα είναι οι παρεμβάσεις στα τεκμήρια διαβίωσης. Περίπου μισό εκατομμύριο φορολογούμενοι αναμένεται να ωφεληθούν άμεσα από μειώσεις που φτάνουν έως και το 35% για κατοικίες και αυτοκίνητα. Για τα οχήματα, ο υπολογισμός συνδέεται πλέον με τους ρύπους, ενώ καταργείται στην πράξη το ελάχιστο τεκμήριο για εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα. Οι αλλαγές αυτές εφαρμόζονται αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2025 και θα φανούν στα εκκαθαριστικά που θα εκδοθούν φέτος την άνοιξη.

-Στο πεδίο της ακίνητης περιουσίας, προβλέπεται σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ για ιδιοκτήτες που κατοικούν σε μικρούς οικισμούς, με διευρυμένα όρια πληθυσμού σε παραμεθόριες και ευαίσθητες περιοχές. Ταυτόχρονα, διατηρείται το ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ σε νησιωτικές και ακριτικές περιοχές, ενώ καταργήθηκε από τις αρχές του 2026 η επιβάρυνση στη συνδρομητική τηλεόραση.

-Σημαντικές είναι και οι αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με μειώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα σε μικρούς οικισμούς εκτός Αττικής και ειδικές εξαιρέσεις για νέες μητέρες τα πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση παιδιού. Παράλληλα, παρατείνεται η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, ενισχύοντας την οικοδομική δραστηριότητα.

Τέλος, όσοι προχωρήσουν σε εργασίες αναβάθμισης των ακινήτων τους το 2026 και εξοφλήσουν τις δαπάνες ηλεκτρονικά, θα μπορούν να επωφεληθούν από σημαντική έκπτωση φόρου, η οποία κατανέμεται σε βάθος πενταετίας.