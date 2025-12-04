Τη σημασία που θα έχει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος- Αιγύπτου GREGY ανέλυσε ο κ. Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Αποθήκευσης Ενέργειας και Διευθύνων Σύμβουλος του φορέα ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου ELICA MEDIΤERRANEAN ELECTRICAL INTERCONNECTION S.M. S.A., του Ομίλου Κοπελούζου στο 36ο Οικονομικό Συνέδριο GES 2025 που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Atlantic Council και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Αμερικής.

Ο κ. Καρύδας σε μια συζήτηση με τον διακεκριμένο δημοσιογράφο Νίκο Φιλιππίδη ανέπτυξε τα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση του GREGY για την Ελληνική οικονομία και την Ευρώπη. Το GREGY με την λειτουργία του από αποτελέσει σημαντικό πυλώνα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής βιομηχανίας, μεταφέροντας καθαρή ενέργεια, συνεχούς ροής (baseload profile) σε ανταγωνιστικές τιμές.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Καρύδας, σύμφωνα με τις μελέτες διεθνούς οίκου για τις θετικές επιπτώσεις του GREGY στην Ελληνική αγορά, το έργο θα συνεισφέρει στην δημιουργία καθαρού κοινωνικο-οικονομικού οφέλους στην ενεργειακή αγορά της Ελλάδας ύψους άνω των 30 δισ ευρώ στην 25ετία σωρευτικά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της ελληνικής βιομηχανίας από τα φθηνότερα PPAs που θα δημιουργήσουν σημαντικό εξαγωγικό πλεονέκτημα. Παράλληλα αναμένεται ότι θα οδηγήσει και σε μείωση της τιμής της χονδρεμπορικής της ενέργειας κατά περίπου 21 ευρώ/MWh, το οποίο αντιστοιχεί σε μείωση 25% στις τιμές χονδρεμπορικής.

Εκτός από τα οφέλη αυτά που θα προκύψουν για την Ελληνική οικονομία, ο κ. Καρύδας περιέγραψε και τη συμβολή του GREGY στην προσέλκυση νέων επενδύσεων σε ενεργοβόρες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως Data Centers με τεχνητή νοημοσύνη και στην δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας που αυτές θα προκαλέσουν.

Το έργο GREGY το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο PCI/PMI της Ε.Ε., καθώς και στο Global Gateway, που περιλαμβάνει έργα υποδομών κρίσιμης σημασίας για την Ευρώπη, θα αυξήσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για την δημιουργία ενεργειακών λεωφόρων Νότου – Βορρά, ενώνοντας δύο ηπείρους.