Τον κλάδο ζωής της Eurolife (Eurolife FFH Life Insurance) συμφώνησε να αγοράσει η Eurobank από τη Fairfax με ποσό 813 εκατ. ευρώ καθώς και μερίδιο 45% της ασφαλιστικής ERB στην Κύπρο. Έτσι, η τράπεζα επαναποκτά το σύνολο του κλάδου ζωής της Eurolife και μερίδιο περίπου 20% του κλάδου των Γενικών Ασφαλίσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για την Eurobank. Η αποεπένδυση από την Eurolife Holdings το 2016 αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, σε μία περίοδο όπου οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες υποχρεώθηκαν να αποεπενδύσουν περιουσιακά στοιχεία, μετά τις σοβαρές συνέπειες της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σήμερα, η αποκατεστημένη χρηματοοικονομική ισχύς της Eurobank, της επιτρέπει την επαναπόκτηση ενός στρατηγικής σημασίας περιουσιακού στοιχείου, απαραίτητο για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών που σχετίζονται με διαχείριση περιουσίας και bancassurance. Παράλληλα, η επένδυση της Fairfax στο μετοχικό κεφάλαιο της ERBA θα συμβάλει, μέσω της τεχνογνωσίας της, στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα Γενικών Ασφαλίσεων, ενώ παράλληλα υποδηλώνει το σημαντικό ενδιαφέρον της για την ευρύτερη κυπριακή οικονομία».

Η τράπεζα θα ενοποιήσει πλήρως την ασφαλιστική ζωής με στόχο να ενισχύσει τα έσοδά της από προμήθειες. Η εξαγορά εκτιμάται ότι θα αυξήσει τις προμήθειες και τα έσοδα από προμήθειες της Eurobank σε ενοποιημένο επίπεδο, κατά περίπου 12%.

Η συμβολή των εσόδων από τη διαχείριση κεφαλαίων και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε ποσοστό άνω του 30% επί των συνολικών προμηθειών.

Αναλυτικότερα, στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής: Η Eurobank ανακοίνωσε ότι η Eurobank Holdings υπέγραψε σχέδιο συμφωνίας (term sheet) με την Fairfax, βάσει της οποίας η Eurobank θα αποκτήσει το 80% της δραστηριότητας ζωής (“Eurolife Life”) έναντι τιμήματος σε μετρητά €813 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί σε δείκτη τιμής προς λογιστική αξία (P/BV) περίπου 1,45 φορές με ημερομηνία αναφοράς την 31η Αυγούστου 2025. Μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης, η Eurobank θα κατέχει το 100% της Eurolife Life και θα διατηρεί συμμετοχή 20% στη δραστηριότητα γενικών ασφαλίσεων της Eurolife Holdings (“Eurolife General Insurance”).

Η Eurolife Life αποτελεί κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία ζωής στην Ελλάδα, κατέχοντας μερίδιο αγοράς περίπου 21% σε όρους Μεικτών Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων (GWP) για το οικονομικό έτος 2024. Για το 2025, προβλέπεται ότι η εταιρεία θα επιτύχει μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα περίπου €600 εκατ. Πέραν της συνεργασίας bancassurance με την Eurobank, η Eurolife Life διατηρεί εκτεταμένο δίκτυο διανομής, αποτελούμενο από περισσότερες από 1.200 συμβάσεις με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τόσο πράκτορες όσο και μεσίτες.

Η Συναλλαγή θα επιτρέψει στην Eurobank να ενισχύσει τη βάση κερδοφορίας της μέσω της πλήρους ενοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Eurolife Life, να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της μέσω αυξημένων προμηθειών και να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες της πλατφόρμας bancassurance. Μέσω της ενοποίησης των λειτουργιών, η Eurobank στοχεύει στη διάθεση ευρύτερης γκάμας καινοτόμων τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, βελτιώνοντας συνολικά την εμπειρία του πελάτη.

ERB Ασφαλιστική Κύπρου

Παράλληλα με τη Συναλλαγή, η Fairfax θα μεριμνήσει ώστε συνδεδεμένες εταιρείες της να αποκτήσουν το 45% του μετοχικού κεφαλαίου της ERB Ασφαλιστικής (“ERBA”), της ασφαλιστικής εταιρείας γενικών ασφαλίσεων (περιουσίας και ζημιών) της Eurobank Limited στην Κύπρο, έναντι τιμήματος σε μετρητά €59 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή P/BV περίπου 1,45 φορές με ημερομηνία αναφοράς την 31η Αυγούστου 2025. Η Fairfax θα έχει δικαίωμα απόκτησης του υπολοίπου 55% του μετοχικού κεφαλαίου της ERBA σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία δίνει τη δυνατότητα στις δύο εταιρείες να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους στην ανάληψη και διαχείριση κινδύνου, καθώς και στην ανάπτυξη προϊόντων, επιτυγχάνοντας αυξημένη λειτουργική αποδοτικότητα και δημιουργώντας νέες προοπτικές στις αγορές Ελλάδας και Κύπρου. Επιπλέον, η επένδυση της Fairfax στο μετοχικό κεφάλαιο της ERBA συνιστά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την εταιρία, τη μέτοχό της, Eurobank Limited και την κυπριακή οικονομία συνολικά.

Επίδραση των συναλλαγών

Οι συναλλαγές θα αυξήσουν τις προμήθειες και τα έσοδα από προμήθειες της Eurobank σε ενοποιημένο επίπεδο κατά περίπου 12%, με τη συμβολή των εσόδων από τη διαχείριση κεφαλαίων και τις ασφαλιστικές δραστηριοτήτητες να διαμορφώνεται σε ποσοστό άνω του 30% επί των συνολικών προμηθειών. Οι συναλλαγές είναι προσθετικές (“accretive”) κατά περίπου 5% στα βασικά λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPI) και κατά 2 λεπτά του ευρώ στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), ενώ βελτιώνουν την απόδοση επί της ενσώματης λογιστικής αξίας (Return on Tangible Book Value) κατά περίπου 100 μονάδες βάσης. Λόγω της λογιστικής αναγνώρισης υπεραξίας, οι συναλλαγές αναμένεται να έχουν αρνητική επίδραση 6 λεπτών του ευρώ στην εκτιμώμενη ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή.

Η συνολική επίδραση των δύο συναλλαγών στον δείκτη CET1 του Ομίλου Eurobank (με βάση το Γ’ Τρίμηνο 2025) εκτιμάται σε περίπου 120 μονάδες βάσης.

Περαιτέρω, η Eurobank προτίθεται να υποβάλει αίτημα ταξινόμησης ως Χρηματοοικονομικός Όμιλος (Financial Conglomerate – FICO) και να ζητήσει την εφαρμογή του εποπτικού μηχανισμού του άρθρου 49 του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR), γνωστού και ως “Danish Compromise”, η οποία εφόσον εγκριθεί, αναμένεται να προσφέρει σημαντικό κεφαλαιακό όφελος.

Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, σήμερα Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife Holdings, θα αναλάβει τη θέση του Εκτελεστικού προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurolife General Insurance και θα προταθεί για τη θέση του μη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ERBA, συμβάλλοντας με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Ο κ. Βασίλης Νικηφοράκης, σήμερα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurolife Holdings και οικονομικός διευθυντής, θα αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στη Eurolife General Insurance. Ο κ. Νίκος Δελένδας, σήμερα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurolife Holdings και Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προϊόντων, θα προταθεί για τη θέση του μη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurolife Life, προκειμένου να ηγηθεί της εταιρείας στη νέα φάση υπό την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Και οι δύο συναλλαγές υπόκεινται στην ολοκλήρωση αναλογιστικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence), την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας για συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (άρθρα 99 επ. του νόμου 4548/2018). Η ολοκλήρωσή τους αναμένεται εντός του Α’ Τριμήνου 2026.