Η ώρα για τα νέα ειδοποιητήρια των τελών κυκλοφορίας πλησιάζει. Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, η ΑΑΔΕ αναμένεται να αναρτήσει τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 στην πλατφόρμα myCAR, με την προθεσμία εξόφλησης να εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν αμετάβλητα στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο, όσοι καθυστερήσουν να τα πληρώσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα που ξεκινούν από 25% επί του ποσού του τέλους και φθάνουν έως 100%, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης.

Τα ποσά

Το ύψος των τελών καθορίζεται με βάση την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος:

Για αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα έως 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό. Για παράδειγμα, για αυτοκίνητο 1.200 κ.εκ. τα τέλη ανέρχονται σε 135 ευρώ, ενώ για 1.600 κ.εκ. σε 280 ευρώ.

Για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές CO₂.

Για τα πιο σύγχρονα οχήματα, με πρώτη ταξινόμηση από 1/1/2021, το σύστημα διαφοροποιείται ώστε να ενθαρρύνει τη χρήση πιο “πράσινων” οχημάτων. Συγκεκριμένα, οχήματα με εκπομπές έως 122 γρ/χλμ απαλλάσσονται πλήρως, ενώ όσα εκπέμπουν άνω των 281 γρ/χλμ καταβάλλουν 2,85 ευρώ/γραμμάριο.

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα για όσους δεν πληρώσουν εγκαίρως είναι κλιμακωτά και υπολογίζονται ως εξής:

25% επί του τέλους αν η πληρωμή γίνει εντός του Ιανουαρίου.

50% επί του τέλους αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο.

100% αν πληρωθούν από 1ης Μαρτίου και μετά.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ. Για παράδειγμα, για τέλη ύψους 100 ευρώ, το ποσό γίνεται 125 ευρώ αν πληρωθούν τον Ιανουάριο, 150 ευρώ αν εξοφληθούν τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.

Ψηφιακή ακινησία

Όσοι δεν σκοπεύουν να μετακινήσουν το όχημά τους το 2026 μπορούν, έως 31 Δεκεμβρίου 2025, να το θέσουν σε ψηφιακή ακινησία μέσω του myCAR, αποφεύγοντας τη βεβαίωση των τελών. Προσοχή όμως: αν η δήλωση γίνει μετά την προθεσμία, τα τέλη θα επιβληθούν κανονικά. Μετά την υποβολή της δήλωσης αφαιρούνται πινακίδες και άδεια, οι οποίες φυλάσσονται, και το όχημα πρέπει να παραμένει σε κλειστό ή περιφραγμένο χώρο. Αν εντοπιστεί να κυκλοφορεί ενώ είναι σε ακινησία, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής φτάνει τα 30.000 ευρώ, πέραν των οφειλόμενων τελών.