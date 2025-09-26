Το Υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας γνωστοποίησε σήμερα, Παρασκευή 26/9 πως αναμένεται να συστήσει ένα επενδυτικό εργαλείο σε μία κρατική αναπτυξιακή τράπεζα, προκειμένου να υποστηρίξει ένα επενδυτικό πακέτο 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της δασμολογικής συμφωνίας μεταξύ του Τόκιο και της Ουάσινγκτον.

Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ υπέγραψαν ένα μνημόνιο κατανόησης για τις λεπτομέρειες του πακέτου αυτό το μήνα, προβλέποντας ότι αυτό θα επικεντρωθεί σε τομείς όπως τα μικροκυκλώματα, τα μέταλλα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, την ενέργεια, αλλά και τη ναυπήγηση πλοίων μέχρι τον Ιανουάριο του 2029, συμπίπτοντας με τον τερματισμό της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ