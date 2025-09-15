Η βίαιη κακοκαιρία που έπληξε την Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι προκάλεσε βραχυπρόθεσμες οικονομικές απώλειες τουλάχιστον 43 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με εκτίμηση σε επίπεδο ΕΕ, με το κόστος να αναμένεται να φτάσει τα 126 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029.

Η άμεση ζημιά στην οικονομία από ένα σκληρό καλοκαίρι με κύματα καύσωνα, ξηρασία και πλημμύρες ανήλθε στο 0,26% της οικονομικής παραγωγής της ΕΕ για το 2024, σύμφωνα με την ταχεία ανάλυση, η οποία δεν έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση από ομότιμους επιστήμονες, αλλά βασίζεται σε σχέσεις μεταξύ καιρικών φαινομένων και οικονομικών δεδομένων που δημοσιεύθηκαν σε ακαδημαϊκή μελέτη αυτόν τον μήνα.

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, οι χώρες που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές ήταν η Κύπρος, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Βουλγαρία, καθεμία εκ των οποίων κατέγραψε βραχυπρόθεσμες απώλειες άνω του 1% της «ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας» (GVA) για το 2024, που αποτελεί μέτρο ανάλογο του ΑΕΠ. Ακολουθήθηκαν από άλλες μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία.

Οι οικονομολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα «συντηρητικά», καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη τις πυρκαγιές ρεκόρ που κατέκαψαν τη Νότια Ευρώπη τον προηγούμενο μήνα ούτε τις συσσωρευτικές επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων που συμβαίνουν ταυτόχρονα.

Η Sehrish Usman, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ και κύρια συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι οι «έγκαιρες εκτιμήσεις» της μελέτης μπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να στοχεύσουν την υποστήριξη σε απουσία επίσημων δεδομένων. «Το πραγματικό κόστος της ακραίας καιρικής συνθήκης εμφανίζεται σταδιακά, καθώς αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν ζωές και μέσα διαβίωσης μέσω μιας ευρείας γκάμας παραμέτρων που υπερβαίνουν την αρχική επίπτωση», ανέφερε.

Οι επιστήμονες επιτάχυναν τις προσπάθειες να εκτιμήσουν σε ποιον βαθμό η παγκόσμια θέρμανση επιδείνωσε τα εξαιρετικά καιρικά φαινόμενα φέτος το καλοκαίρι. Οι μελέτες υποδηλώνουν ότι η κλιματική κατάρρευση έκανε την επικίνδυνη πυρκαγιά 40 φορές πιο πιθανή στην Ισπανία και την Πορτογαλία και 10 φορές πιο πιθανή στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ο αριθμός των θανάτων από το «σιωπηλά καταστροφικό» κύμα καύσωνα του Ιουνίου εκτιμάται ότι τριπλασιάστηκε σε 12 μεγάλες πόλεις λόγω της ρύπανσης που προκαλεί η θέρμανση του πλανήτη.

Ενώ οι περισσότερες έρευνες για το οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής εξετάζουν άμεσες επιπτώσεις, όπως η καταστροφή περιουσιακών στοιχείων ή οι ασφαλιστικές ζημιές, οι συγγραφείς της νέας μελέτης χρησιμοποίησαν ιστορικές σχέσεις μεταξύ βίαιων καιρικών φαινομένων και οικονομικής παραγωγής για να ληφθούν υπόψη οι δευτερογενείς επιπτώσεις, όπως οι περιορισμένες ώρες εργασίας των οικοδόμων κατά τη διάρκεια των καύσωνα ή η διατάραξη των μετακινήσεων μετά από πλημμύρες που έπληξαν σιδηροδρομικές γραμμές.

Ο Στεφάν Χάλεγκατ, επικεφαλής οικονομολόγος κλίματος στην Παγκόσμια Τράπεζα, που δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι επιβεβαιώνει πως οι ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις της ακραίας καιρικής συνθήκης είναι μεγαλύτερες από τις άμεσες ζημιές και διαρκούν περισσότερο από ό,τι φαντάζονται οι άνθρωποι.

«Υποστηρίζω εδώ και καιρό ότι πρέπει να εστιάζουμε όχι μόνο στις άμεσες ζημιές από τις καταστροφές, αλλά και σε ευρύτερους δείκτες που καταγράφουν πλήρες οικονομικό αντίκτυπο, οπότε χαίρομαι που βλέπω τη μελέτη να κάνει ακριβώς αυτό», τόνισε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι χρησιμοποιήθηκαν «ατελή υποκατάστατα» για τον εντοπισμό ακραίων καιρικών φαινομένων, κάτι που πιθανότατα οδηγεί σε υποεκτίμηση του πλήρους κόστους. Η GVA δεν αποτύπωνε το πλήρες κόστος για ανθρώπους και επιχειρήσεις, ούτε τα οφέλη από τη μείωση της ευαλωτότητας.

«Ιδιαίτερα όταν οι καταστροφές πλήττουν φτωχές κοινότητες και ανθρώπους, η επίδραση στην GVA μπορεί να είναι ελάχιστη, επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι φτωχοί», δήλωσε ο Χάλεγκατ. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υποφέρουν», συμπλήρωσε.

Ο Γκερτ Μπίνενς, οικονομολόγος στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, που επίσης δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι η διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ένα από τα πιο σημαντικά «κρυφά κόστη» που συνήθως δεν καταγράφονται. Μια μελέτη για τις καταστροφικές πλημμύρες στο Βέλγιο το 2021 έδειξε ότι οι πωλήσεις σε βιομηχανικές επιχειρήσεις μακριά από τις πληγείσες περιοχές μειώθηκαν σημαντικά, εάν είχαν μακροχρόνιους προμηθευτές στις ζώνες των πλημμυρών.

«Η αγνόηση τέτοιων επιπτώσεων θα μπορούσε να υποεκτιμήσει τις ζημιές έως και 30%», σημείωσε ο Μπίνενς.

«Φυσικά, τέτοιες εκτιμήσεις συνοδεύονται από αβεβαιότητα, καθώς βασίζονται σε ιστορικούς μέσους όρους και δεν μπορούν ακόμη να αποτυπώσουν πλήρως τα συσσωρευτικά γεγονότα», πρόσθεσε. «Αλλά το κύριο μήνυμα είναι σαφές: η ακραία καιρική συνθήκη αφήνει ήδη ένα σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα και οι έμμεσες επιπτώσεις μπορεί να είναι εξίσου καταστροφικές με την άμεση καταστροφή», συμπλήρωσε.