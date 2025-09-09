Την Αθήνα επισκέπτεται ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, με την ιδιότητα του επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου. Μάλιστα, καθώς πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό, υπογραμμίζεται η προτεραιότητα που δίνεται στη στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται στο επίκεντρο των αμερικανικών σχεδίων για τη δημιουργία ενός νέου ενεργειακού άξονα που θα τροφοδοτεί την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται πως το Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας, στο οποίο συμμετέχουν οι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, αποτελεί επί του παρόντος το σημαντικότερο όργανο χάραξης ενεργειακής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας ουσιαστικά υποκαταστήσει τον ρόλο που στο παρελθόν διαδραμάτιζε η Υπηρεσία Ενέργειας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Η Καθημερινή», το ταξίδι του υπουργού με την εν λόγω ιδιότητα επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα και στη χώρα μας ως πύλη για την προώθηση αμερικανικού LNG -υγροποιημένο φυσικό αέριο- προς την Ευρώπη.

Πηγές του συμβουλίου ανέφεραν στην εφημερίδα πως «βλέπουμε τη συνεργασία μας με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας -ιδίως στον τομέα του LNG- ως μια από τις σημαντικότερες παγκοσμίως».

«Στην Ελλάδα θέλουμε να αποκτήσουμε εικόνα για το εισαγωγικό πλαίσιο, τις δυνατότητες και τα μελλοντικά σχέδια επέκτασης», σημείωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η στρατηγική θέση της Αλεξανδρούπολης

Εξάλλου, οι ΗΠΑ έχουν στηρίξει την ανάπτυξη του πλωτού τερματικού σταθμού LNG (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, έργο που ήδη λειτουργεί ως σημείο-κλειδί για τις ενεργειακές ροές προς τα Βαλκάνια.

Παράλληλα, στηρίζουν το σχέδιο για δεύτερη αντίστοιχη υποδομή στη Θράκη, ενώ παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του «Κάθετου Διαδρόμου» που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να διοχετεύει έως και 8 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου τον χρόνο σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ουκρανία.

Άλλωστε, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχει δηλώσει ότι η εν λόγω υποδομή είναι μονόδρομος για τη μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο αμερικανικού φυσικού αερίου στην περιοχή.

Τις δηλώσεις αυτές έκανε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για την επικύρωση του διορισμού της στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, όπου η Γκίλφοϊλ στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ενέργειας, κάνοντας αναφορά στον πλωτό σταθμό FSRU στην Αλεξανδρούπολη και στις εγκαταστάσεις στη Ρεβυθούσα. Μίλησε για μια νέα ενεργειακή συνθήκη, η οποία θα προβλέπει τη «δυνατότητα εξαγωγής περισσότερης αμερικανικής ενέργειας σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Απευθυνόμενη προς την επιτροπή, ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο στην ενεργειακή συνεργασία. Ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβυθούσας στην Ελλάδα και η κατασκευή της πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης και αποθήκευσης στην Αλεξανδρούπολη επιτρέπουν στις ΗΠΑ να εξάγουν περισσότερο φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Ενώ το φυσικό αέριο των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει πλέον το 20% του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, από 2% πριν από πέντε χρόνια, υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για την πώληση περισσότερης αμερικανικής ενέργειας στην Ελλάδα και τους γείτονές της».

Τα στοιχεία που δείχνουν την άνοδο του αμερικανικού LNG

Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ, το πρώτο οκτάμηνο του 2025 οι εξαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα εκτινάχθηκαν κατά 660%, φθάνοντας τις 4,7 GWh. Η αύξηση των ποσοτήτων LNG έφτασε το 78%, με τις ΗΠΑ να καλύπτουν πλέον το 35% της ελληνικής αγοράς – καταγράφοντας 30 αφίξεις αμερικανικών πλοίων LNG στη Ρεβυθούσα, έναντι 11 το ίδιο διάστημα πέρυσι. Αντίθετα, το μερίδιο του ρωσικού φυσικού αερίου υποχώρησε από 53% το 2024 σε 44% φέτος.

Ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική ισχύς

Η ενίσχυση των υποδομών LNG στην Αλεξανδρούπολη δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά και τη στρατηγική της ΕΕ να μειώσει την εξάρτησή της από τη Μόσχα. Για τις ΗΠΑ, η αξιοποίηση ελληνικών υποδομών προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και γεωπολιτικά ερείσματα σε μια περίοδο που Ρωσία και Κίνα διαμορφώνουν νέους αγωγούς και ενεργειακές συνεργασίες.

Η επίσκεψη Μπέργκαμ πραγματοποιείται σε μια περίοδο στην οποία αναδιαμορφώνονται οι κανόνες του παγκόσμιου παιχνιδιού φυσικού αερίου, μετά την πρόσφατη συμφωνία Ρωσίας-Κίνας για την κατασκευή ενός αγωγού που θα μεταφέρει έως και 50 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου ετησίως από την Αρκτική στη Βόρεια Κίνα μέσω της Μογγολίας.

Αυτό σημαίνει ότι η Κίνα θα βασιστεί περισσότερο στο ρωσικό αέριο μέσω αγωγών τα επόμενα δέκα χρόνια, γεγονός που ασκεί πιέσεις στους μεγάλους παραγωγούς όπως οι ΗΠΑ. Αναλυτές τονίζουν ότι η διασφάλιση της ομαλής αξιοποίησης ενεργειακών πόρων σε περιοχές φιλικές προς τις ΗΠΑ θεωρείται ότι εξυπηρετεί απόλυτα τα αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα.

«Η εντατική αξιοποίηση ενεργειακών πόρων αποτελεί πλέον εργαλείο για τη μείωση της εξάρτησης των ΗΠΑ από ανταγωνιστές, ενώ η συστηματική μείωση των εισαγωγών προσφέρει μεγαλύτερη στρατηγική ευελιξία και αυτονομία», σύμφωνα με αναλυτές από την Ουάσιγκτον.

Ο ρόλος του κ. Μπέργκαμ και του συμβουλίου εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής του Αμερικανού προέδρου, η οποία συνδέει την παραγωγή και τη διαχείριση της ενέργειας με την εθνική ασφάλεια και όχι μόνο με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και με τη γεωπολιτική ισχύ και τη στρατηγική αυτονόμηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Διπλό ενδιαφέρον: LNG και ναυπηγική βιομηχανία

Εκτός από το LNG, η αμερικανική αντιπροσωπεία θα δώσει έμφαση και στη συνεργασία με την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, θεωρώντας ότι η ελληνική τεχνογνωσία μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο στην αυξανόμενη κινεζική επιρροή στον κλάδο.

Με φόντο τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για αγορές ενέργειας ύψους 750 δισ. δολαρίων έως το 2028, η επίσκεψη Μπέργκαμ έρχεται να υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς μέρος του σχεδίου αλλά κρίσιμος κόμβος για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Η υψηλόβαθμη αμερικανική αντιπροσωπεία θα ζητήσει ενημέρωση για τις μεθόδους και τη λειτουργία της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, ενώ θα εξετάσει πιθανές συνεργασίες με στόχο την αξιοποίηση της ελληνικής τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας.