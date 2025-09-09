Τη χώρα μας επισκέπτεται ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, με την ιδιότητα του επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, γεγονός που καταδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσινγκτον στην ενεργειακή συνεργασία με την Αθήνα.

Η μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της επίσκεψής του.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», είναι το πρώτο ταξίδι του Αμερικανού «τσάρου» της ενέργειας στο εξωτερικό και το γεγονός ότι περιέλαβε την Αθήνα σε αυτό καταδεικνύει τη σημασία που έχει η Ελλάδα στο σχέδιο της Ουάσινγκτον να πουλήσει μεγαλύτερες ποσότητες αερίου στην Ευρώπη.

Πηγές του συμβουλίου ανέφεραν στην εφημερίδα πως «βλέπουμε τη συνεργασία μας με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας -ιδίως στον τομέα του LNG- ως μια από τις σημαντικότερες παγκοσμίως».

Όσον αφορά το LNG και τις εξαγωγές των ΗΠΑ προς την Ελλάδα, «ο κύριος στόχος είναι να αποκτήσουμε μια σαφή εικόνα για το πώς λειτουργούν σήμερα αυτές οι εξαγωγές, πώς μπορούν να επεκταθούν και πώς μπορούμε κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ να συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων της εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση», διευκρίνισε στην «Καθημερινή» ο αξιωματούχος του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, αναφερόμενος στη συμφωνία που υπεγράφη το καλοκαίρι για αγορές στον τομέα της ενέργειας ύψους 750 δισ. δολαρίων έως το 2028 από τις ΗΠΑ. Ως γνωστόν, σημαντικό μερίδιο αυτής της συμφωνίας αφορά το LNG.

«Εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε να αυξήσουμε την παραγωγή και να επεκτείνουμε τις εξαγωγικές υποδομές στις ΗΠΑ, ενώ στην Ελλάδα θέλουμε να αποκτήσουμε μια καλή εικόνα για το υφιστάμενο εισαγωγικό πλαίσιο, τις δυνατότητες και τα μελλοντικά σχέδια επέκτασης», πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο δεύτερος τομέας στον οποίο θα εστιάσει ο Αμερικανός υπουργός είναι η ναυπηγική βιομηχανία και η συνεργασία με ελληνικά ναυπηγεία και εφοπλιστές. Η Ουάσινγκτον εξετάζει τρόπους συνεργασίας με την Ελλάδα, ώστε να αξιοποιηθεί η ελληνική τεχνογνωσία για την ενίσχυση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μπέργκαμ αναμένεται να επισκεφτεί τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μαζί με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.