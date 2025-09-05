Η Tesla πρότεινε μια νέα συμφωνία αποζημίωσης για τον Έλον Μασκ, η οποία ενδέχεται να αγγίξει το αστρονομικό ποσό του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, ένα πακέτο χωρίς προηγούμενο στην εταιρική Αμερική. Η πολυαναμενόμενη πρόταση σχεδιάστηκε για να παρακινήσει τον Μασκ να παραμείνει στην ηγεσία της Tesla για πολλά χρόνια και περιλαμβάνει μια σειρά φιλόδοξων στόχων που πρέπει να επιτύχει ώστε να λάβει το σύνολο της αποζημίωσης. Αυτοί οι στόχοι αφορούν την ανάπτυξη της δραστηριότητας στα ρομποταξί και την αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας τουλάχιστον στα 8,5 τρισ. δολάρια, από περίπου 1 τρισ. σήμερα. Το σχέδιο εκτείνεται σε βάθος 10 ετών και, εφόσον εφαρμοστεί, θα μπορούσε να καθορίσει τη μελλοντική πορεία της Tesla στον παγκόσμιο χάρτη της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με την καταχώριση της Tesla την Παρασκευή, οι επιπλέον μετοχές που θα μπορούσε να λάβει ο Μασκ θα αύξαναν το μερίδιό του στην εταιρεία τουλάχιστον στο 25%, κάτι που ο ίδιος έχει δηλώσει δημοσίως ότι επιθυμεί. Η πρόταση προσφέρει στον ήδη πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο τόσο οικονομικό όφελος, όσο και αυξημένο έλεγχο στην εταιρεία, έπειτα από την ακύρωση του πακέτου αποζημίωσης του 2018 αξίας άνω των 50 δισ. δολαρίων από δικαστήριο του Ντελαγουέρ. Ενώ η Tesla ασκεί έφεση για την απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο αναζητά εναλλακτικούς τρόπους ανταμοιβής του CEO, μεταξύ των οποίων και μια προσωρινή απονομή μετοχών τον Αύγουστο αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων, δείχνοντας ότι είναι αποφασισμένο να διατηρήσει τον Μασκ στο επίκεντρο της στρατηγικής του.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, τα κίνητρα της νέας πρότασης στοχεύουν στο να κρατήσουν τον Μασκ προσηλωμένο στην Tesla, καθώς η εταιρεία επεκτείνεται σε νέες αγορές όπως η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη. Η καταχώριση της Παρασκευής περιλάμβανε επίσης μια μη δεσμευτική πρόταση μετόχου ώστε η Tesla να αποκτήσει μερίδιο στην εταιρεία xAI του Μασκ, κάτι που εκείνος έχει συζητήσει ανοιχτά στο παρελθόν. Η νέα συμφωνία υπογραμμίζει τον απόλυτο έλεγχο που ασκεί ο Μασκ στην αυτοκινητοβιομηχανία, παρά τις πολλαπλές υποχρεώσεις του. Από το 2008, ο Μασκ ηγείται της Tesla, ενώ ταυτόχρονα διευθύνει τις εταιρείες SpaceX, xAI, Neuralink και Boring Co. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg τον Μάιο, δήλωσε ότι δεσμεύεται να παραμένει στο τιμόνι της Tesla τα επόμενα πέντε χρόνια, παρά την πίεση του χρόνου και των διαφορετικών ρόλων του.

Οι μετοχές της Tesla κατέγραψαν άνοδο 1,9% την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη, αν και συνολικά έχουν υποχωρήσει κατά 16% από την αρχή του έτους. Μια κεφαλαιοποίηση ύψους 8,5 τρισ. δολαρίων θα ήταν υπερδιπλάσια από εκείνη της Nvidia, της ακριβότερης εταιρείας στον κόσμο σήμερα. Η μέγιστη αξία της Tesla είχε φτάσει τα 1,5 τρισ. δολάρια στα τέλη του 2024. Το νέο πακέτο, που αποτιμάται στα 87,8 δισ. δολάρια στη σχετική καταχώριση, θα μπορούσε να φτάσει το 1 τρισ. εάν ο Μασκ πετύχει όλους τους στόχους απόδοσης και αποκτήσει το σύνολο των μετοχών. Για να λάβει τις δύο τελευταίες δόσεις, πρέπει επίσης να συμμετάσχει στη διαμόρφωση πλαισίου διαδοχής του CEO, κάτι που δείχνει ότι η Tesla σχεδιάζει μακροπρόθεσμα την ηγεσία της.

«Απλά, η διατήρηση και η επιβράβευση του Έλον είναι θεμελιώδης για να επιτύχει η Tesla αυτούς τους στόχους και να γίνει η πιο πολύτιμη εταιρεία στην ιστορία», αναφέρει επιστολή μετόχων που υπογράφεται από την πρόεδρο Ρομπίν Ντένχολμ και τη διευθύντρια Κάθλιν Ουίλσον-Τόμπσον.

Η πρόταση της Tesla για τον Έλον Μασκ – Το συνολικό ποσοστό ψήφων του διευθύνοντος συμβούλου θα μπορούσε να αυξηθεί σε περίπου 29%

Ο 54χρονος Μασκ έχει ζητήσει επανειλημμένα νέο πακέτο αποζημίωσης, τονίζοντας πως χωρίς το 25% της ψήφου στην Tesla θα αναζητούσε ευκαιρίες στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική αλλού. Αν και παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος, πούλησε σημαντικό μέρος των μετοχών του για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά του Twitter, το οποίο μετονόμασε σε X και ενσωμάτωσε στην xAI φέτος. Παρά τις πολλαπλές προτεραιότητές του, το συμβούλιο συνεχίζει να τον στηρίζει.

Ωστόσο, η αυξημένη ενασχόλησή του με την πολιτική προκάλεσε αντιδράσεις: υπήρξε ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024 και συμμετείχε σε προσπάθειες αναδιάρθρωσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εναντίον της Tesla, όπως περιστατικά εμπρησμών και βανδαλισμών σε καταστήματα και σταθμούς φόρτισης, οδηγώντας σε πτώση των πωλήσεων και μείωση 13% στις παγκόσμιες παραδόσεις οχημάτων.

Στα τέλη Μαΐου, έληξε η θητεία του Μασκ ως ειδικού κυβερνητικού υπαλλήλου, και δεσμεύτηκε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην Tesla. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, ήρθε σε σύγκρουση με τον Τραμπ. Παρά τις δυσκολίες, η Tesla ανέκτησε δυναμική τους τελευταίους μήνες με την έναρξη της πολυαναμενόμενης υπηρεσίας ρομποταξί, η οποία ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου στο Όστιν με έναν μικρό στόλο. Το διοικητικό συμβούλιο τόνισε στην καταχώριση ότι, αν και «το υψηλό δημόσιο προφίλ του Μασκ προσελκύει κριτική και κάποιοι αμφισβητούν κατά πόσο οι προσωπικές του απόψεις ή δραστηριότητες τον αποσπούν από την ηγεσία της Tesla, η δική μας εμπειρία δεν επιβεβαιώνει αυτές τις ανησυχίες», δείχνοντας ότι παραμένει στο πλευρό του.

Οι προϋποθέσεις για να εκπληρωθεί η προσφορά-μαμούθ

Με βάση τη νέα πρόταση, ο Μασκ πρέπει να παραμείνει στην Tesla ως Διευθύνων Σύμβουλος ή εκτελεστικός υπεύθυνος για προϊόντα ή λειτουργίες ώστε να λάβει τις μετοχές, οι οποίες είναι χωρισμένες σε 12 δόσεις. Για να τις λάβει, πρέπει επίσης να πετύχει 12 στόχους χρηματιστηριακής αξίας και 12 λειτουργικούς στόχους, όπως η παράδοση 1 εκατ. ρομπότ Optimus, 20 εκατ. οχημάτων Tesla, η λειτουργία 1 εκατ. ρομποταξί και η αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA στα 400 δισ. δολάρια. Αυτοί οι στόχοι συνδυάζουν την εμπορική ανάπτυξη με την τεχνολογική καινοτομία, διαμορφώνοντας μια απαιτητική αλλά δυνητικά κερδοφόρα πορεία.

Οι επενδυτές της Tesla είχαν εγκρίνει το 2018 ένα πακέτο δικαιωμάτων προαίρεσης αξίας 2,6 δισ. δολαρίων, που εκτινάχθηκε στα 56 δισ., καθώς η εταιρεία πέτυχε όλους τους στόχους. Η αξία του μεταβαλλόταν με βάση την πορεία της μετοχής και κατά καιρούς ξεπέρασε τα 100 δισ., σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index. Το πακέτο αμφισβητήθηκε από μέτοχο που υποστήριξε ότι οι διευθυντές της Tesla δεν είχαν κάνει τις απαραίτητες αποκαλύψεις. Η δικαστής Καθαλίν Σεντ Τζ. ΜακΚόρμικ του Chancery Court στο Ντελαγουέρ έκρινε ότι ο Μασκ είχε υπερβολική επιρροή στη διαδικασία, ενώ το συμβούλιο περιλάμβανε φίλους και συνεργάτες του.

Η Tesla έχει ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ντελαγουέρ, με τις προφορικές αγορεύσεις να έχουν οριστεί για τις 15 Οκτωβρίου. Οι μέτοχοι ψήφισαν πέρυσι υπέρ της επανακύρωσης του πακέτου, σε μια συμβολική προσπάθεια ενίσχυσης της νομικής θέσης του Μασκ. Ο ίδιος επικαλέστηκε τη διαμάχη για τις αποδοχές ως λόγο μεταφοράς της έδρας της Tesla από το Ντελαγουέρ στο Τέξας. Στις 16 Μαΐου, η Tesla αποκάλυψε ότι τροποποίησε το καταστατικό της, ώστε οι επενδυτές να κατέχουν τουλάχιστον 3% των μετοχών για να καταθέσουν αγωγή, περιορίζοντας πιθανές μελλοντικές προσφυγές για τις αποζημιώσεις.