Νέες διαστάσεις έχει πάρει τις τελευταίες ώρες η διαμάχη του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, Έλον Μασκ, και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία μπορεί να ξεκίνησε σε πολιτικό επίπεδο, αλλά πλέον έχει γίνει προσωπική.

Πολλοί σύμμαχοι και των δύο πλευρών που βρίσκονται τώρα στη μέση της σύγκρουσης προσπαθούσαν, σύμφωνα με το CNN, να διαμεσολαβήσουν μεταξύ των δύο πανίσχυρων ανδρών την Πέμπτη, όταν οι «ήσυχες συνομιλίες» τους διακόπηκαν από μια ανάρτηση στο X.

«Ώρα να ρίξουμε τη μεγάλη βόμβα: ο @realDonaldTrump είναι στα αρχεία του Επστάιν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Καλή σας μέρα, DJT!», έγραψε ο Μασκ, σοκάροντας όσους έχουν στενές σχέσεις με τον Τραμπ και τον Μασκ.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!