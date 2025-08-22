Ένας Ρώσος οδηγός της Uber που εργαζόταν παράνομα στις ΗΠΑ καταγράφηκε από κάμερα να χτυπάει στο κεφάλι και να αφήνει αναίσθητο έναν διευθύνοντα σύμβουλο επειδή του ακύρωσε την κούρσα, σύμφωνα με το θύμα και μια νέα αγωγή.

Ο 45χρονος διευθύνων σύμβουλος Bryan Kobel, με έδρα το Τσάρλεστον, φαίνεται σύμφωνα με τη New York Post να ακύρωσε τη διαδρομή του προς το σπίτι από ένα γαλλικό εστιατόριο πριν από μερικούς μήνες επειδή σύμφωνα με τον ίδιο ο οδηγός αρνήθηκε να πάρει μαζί τον σκύλο υπηρεσίας του.

Ο εξοργισμένος οδηγός – που αναγνωρίστηκε ως ο 42χρονος Vadim Uliumdzhiev – φαίνεται στη συνέχεια στο βίντεο να περπατάει ξαφνικά προς το μέρος του CEO και να τον χτυπάει την ώρα που εκείνος κρατούσε τον σκύλο του στο πάρκινγκ.

Illegal from Russia, who drives for Uber, assaulted a Biotech CEO in April in downtown Charleston, South Carolina.



Bryan Kobel (45) alleges he sustained a concussion from being attacked by Uliumdzhiev Vadim Nikolaevich (42).



Kobel is now suing Uber.pic.twitter.com/8xT48HyLp3 — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 21, 2025

«Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι να ξυπνάω σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου με τέσσερα ράμματα», είπε ο Kobel. «Ήταν μια βάναυση εμπειρία».

Ο Κόμπελ μηνύει τώρα την Uber για απροσδιόριστη οικονομική ζημία — αλλά ο ίδιος δηλώνει πως ο απώτερος στόχος του είναι να πείσει την εταιρεία να προστατεύσει καλύτερα τους επιβάτες της.

«Η εταιρεία πρέπει να κάνει ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο προστατεύει τους επιβάτες», είπε.

Η αγωγή, που σύμφωνα με την Post κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Δικαστήριο της Κομητείας Τσάρλεστον, σημειώνει ότι η Uber δεν «εφάρμοσε και δεν επέβαλε εύλογη πολιτική ασφαλείας».

Η Uber έστειλε μια δήλωση καταδικάζοντας την επίθεση, αλλά δεν διευκρίνισε πώς ο 42χρονος Ρώσος «ξέφυγε» από τους ελέγχους ασφαλείας.

«Δεν υπάρχει χώρος για βία στην πλατφόρμα της Uber», δήλωσε η εταιρεία. «Ενώ δεν μπορούμε να σχολιάσουμε εκκρεμείς δικαστικές διαμάχες, η Uber είναι βαθιά αφοσιωμένη στην ασφάλεια και συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με την επιλεξιμότητα των εργαζομένων».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι κάνει έλεγχο ποινικού μητρώου σε όλους τους οδηγούς και απαιτεί αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και άδεια οδήγησης.