Ο Έρικ Μενέντεζ απορρίφθηκε για αποφυλάκιση υπό όρους, τρεις δεκαετίες μετά τη δολοφονία των γονιών του στο Λος Άντζελες. Ο Έρικ Μενέντεζ, ο νεότερος από τους διαβόητους αδελφούς Μενέντεζ, καταδικασμένους για τους φόνους με καραμπίνα των πλούσιων γονιών τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989, εμφανίστηκε την Πέμπτη το πρωί για πρώτη φορά ενώπιον της επιτροπής αποφυλάκισης της Καλιφόρνιας, η οποία απέρριψε το αίτημά του για ελευθερία.

Ο αδελφός του, Λάιλ, έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί σήμερα, Παρασκευή, στη δική του ακρόαση. Και οι δύο κατέστησαν επιλέξιμοι για αποφυλάκιση υπό όρους μετά την επανακαταδίκη τους από δικαστή τον Μάιο.

Όπως αναφέρει το BBC, η επιτροπή αποφάσισε ότι ο Έρικ θα μπορέσει να υποβάλει νέο αίτημα σε τρία χρόνια. Ο πρόεδρος της επιτροπής, Ρόμπερτ Μπάρτον, μετά από 10 ώρες συνεδρίασης, εξήγησε ότι ο Έρικ εξακολουθεί να θεωρείται επικίνδυνος: «Πιστεύω στη λύτρωση, αλλιώς δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά», είπε. «Αλλά βάσει των νομικών κριτηρίων, κρίνουμε ότι εξακολουθείτε να συνιστάτε έναν απαράδεκτο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια».

Η επιτροπή επικαλέστηκε κυρίως τις παραβιάσεις του στη φυλακή και την εγκληματική του δράση πριν από τους φόνους. «Παρά τις πεποιθήσεις των υποστηρικτών σας, δεν υπήρξατε υπόδειγμα κρατουμένου και αυτό το βρίσκουμε ανησυχητικό», είπε ο Μπάρτον, δίνοντάς του «δύο επιλογές»: «Ή θα λυπηθείς τον εαυτό σου ή θα λάβεις σοβαρά υπόψη όσα συζητήσαμε».

Η απόρριψη πιθανότατα στρέφει τώρα το ενδιαφέρον στον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος εξετάζει αίτημα χάριτος για τους δύο αδελφούς. Μια τέτοια χάρη θα μπορούσε να μειώσει την ποινή τους ή ακόμη και να τους απονείμει χάρη, αλλά δεν θα ανέτρεπε τις καταδίκες τους, ενώ πολιτικά θεωρείται ριψοκίνδυνη κίνηση για τον Νιούσομ, που φέρεται να εξετάζει υποψηφιότητα για την προεδρία.

Οι αδελφοί έχουν επίσης ζητήσει νέα δίκη επικαλούμενοι νεότερα στοιχεία, αίτημα που εξετάζει δικαστής, αλλά αντιτίθεται σε αυτό η εισαγγελία του Λος Άντζελες. Κατά την ακρόαση, εισαγγελέας υποστήριξε ότι η βελτίωση της συμπεριφοράς του Έρικ οφείλεται μόνο στην ελπίδα αποφυλάκισης και πως «εξακολουθεί να αποτελεί αδικαιολόγητο κίνδυνο για την κοινωνία».

Ο Έρικ εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή του Σαν Ντιέγκο, φορώντας μπλε στολή κρατουμένου και γυαλιά. Μέλη της οικογένειάς του, οι δικηγόροι του και εκπρόσωπος της εισαγγελίας συμμετείχαν επίσης στην ακρόαση. Η επιτροπή τον ρώτησε για τους φόνους, τη σχέση του με τους γονείς του και τις προσπάθειές του να καλύψει την ενοχή του. Ο Έρικ συγκινήθηκε περιγράφοντας τη στιγμή που πυροβόλησε τους γονείς του, Χοσέ και Κίτι Μενέντεζ, με καραμπίνα, ενώ εκείνοι έβλεπαν τηλεόραση στη βίλα τους στο Μπέβερλι Χιλς. Οι αδελφοί είχαν πυροβολήσει περισσότερες από δώδεκα φορές, με τον Έρικ να ξαναγεμίζει το όπλο και να συνεχίζει να πυροβολεί τη μητέρα του. Υποστηρίζουν εδώ και χρόνια ότι ενήργησαν σε αυτοάμυνα, καταγγέλλοντας σεξουαλική κακοποίηση από τους γονείς τους.

«Θέλω η οικογένειά μου να ξέρει ότι λυπάμαι απίστευτα για όσα τους έκανα από τις 20 Αυγούστου 1989 μέχρι σήμερα και μέχρι αυτή την ακρόαση», είπε ο Έρικ. «Αν ποτέ αποκτήσω την ευκαιρία της ελευθερίας, θέλω η ίαση να αφορά εκείνους. Όχι εμένα, αυτή είναι μια οικογενειακή τραγωδία».

Η επιτροπή έλαβε υπόψη την υγεία του, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολούθησε, αλλά και τις παραβάσεις του στη φυλακή, όπως καβγάδες και κατοχή παράνομων αντικειμένων (κινητό τηλέφωνο, καπνό και υλικά ζωγραφικής κρυμμένα σε θρησκευτικό βιβλίο). Τόνισε ότι η φύση των φόνων ήταν «απανθρωπιά χωρίς ίχνος συμπόνιας».

Η οικογένεια του θύματος εμφανίστηκε επίσης. Η αδελφή του Χοσέ Μενέντεζ, Τερεσίτα Μενέντεζ-Μπαράλτ, συγκλόνισε το πάνελ δηλώνοντας ότι τον έχει συγχωρέσει και ότι πάσχει από καρκίνο τετάρτου σταδίου: «Δεν ξέρω πόσος χρόνος μου απομένει. Αν ο Έρικ αποφυλακιστεί, θα είναι ευλογία. Ελπίζω να ζήσω για να τον καλωσορίσω στο σπίτι μου, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, να τον αγκαλιάσω, αυτό θα μου έδινε απέραντη γαλήνη και χαρά».

Η υπόθεση των αδελφών Μενέντεζ υπήρξε μία από τις πιο διάσημες του 20ού αιώνα, με τους εισαγγελείς να υποστηρίζουν ότι τα δύο αδέλφια σκότωσαν για τα χρήματα, προχώρησαν σε αγορές πολυτελών αγαθών με την κληρονομιά των γονιών τους και προσπάθησαν να παραπλανήσουν τις αρχές. Επανήλθε στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια με νέο αποδεικτικό υλικό, αναφορές στα social media, τη σειρά του Netflix «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story» και παρεμβάσεις διασημοτήτων.

Το 2023, δικαστής μείωσε τις ποινές τους σε ισόβια με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους, επικαλούμενος τον νέο νόμο της Καλιφόρνιας για ανήλικους και νέους δράστες, καθώς ο Λάιλ ήταν 21 και ο Έρικ 18 όταν δολοφόνησαν τους γονείς τους. Ωστόσο, η σημερινή εισαγγελία εξακολουθεί να μάχεται για την παραμονή τους στη φυλακή, χαρακτηρίζοντάς τους «ναρκισσιστές με αντικοινωνικά χαρακτηριστικά».