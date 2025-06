Τρομακτικά, συναρπαστικά και σοκαριστικά, όπως τα καλύτερα δράματα, χαρακτηρίζει ο επικεφαλής ανταποκριτής του BBC, Gary O’Donoghue, όσα εκτυλίσσονται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στους μέχρι πρότινος συμμάχους, Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ.

«Τρομακτικό επειδή ο ένας από τους δύο έχει να διευθύνει πολυεθνικές εταιρείες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων – ο άλλος έχει να κατευθύνει μια παγκόσμια υπερδύναμη μέσα σε έναν χαοτικό και επικίνδυνο κόσμο.

Συναρπαστικό γιατί δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω τους την ώρα που ρίχνουν μεταφορικά πέτρες ο ένας στον άλλον, επιδίδονται σε χαρακτηρισμούς και ανταλλάσσουν απειλές.

Και σοκαριστικό επειδή και οι δύο αυτοί ασκούν πραγματική εξουσία με τον τρόπο τους και ειλικρινά δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνουν στη συνέχεια», γράφει.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος «κλέβει» την «εκπληκτική μεταφορά» του προέδρου Τραμπ χθες, όταν περιέγραψε τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας ως δυο παιδιά που τσακώνονται στην παιδική χαρά και σημειώνει: «Δεν μπορείς να μην δεις αυτό το δράμα που εκτυλίσσεται με τους ίδιους ακριβώς όρους».

Ο «πόλεμος» ξέσπασε με αφορμή το νέο φορολογικό και δαπανηρό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο προβλέπει περικοπές στα κίνητρα για τα ηλεκτρικά οχήματα – μέτρο που πλήττει άμεσα τα συμφέροντα της Tesla του Μασκ. Ο Μασκ, που μέχρι πρόσφατα ήταν από τους μεγαλύτερους δωρητές και συμμάχους του Τραμπ, αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τον πρόεδρο για «αχαριστία».

«Χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές, οι Δημοκρατικοί θα είχαν τον έλεγχο της Βουλής και οι Ρεπουμπλικάνοι θα ήταν 51-49 στη Γερουσία. Τέτοια αχαριστία», έγραψε ο Μασκ στο X, σε ένα από τα πιο διαβασμένα του tweets, το οποίο συγκέντρωσε σχεδόν 2 εκατομμύρια προβολές σε μία ώρα.

Without me, Trump would have lost the election, Dems would control the House and the Republicans would be 51-49 in the Senate.

«Ο Έλον και εγώ είχαμε μια εξαιρετική σχέση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε πλέον. Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Έλον. Τον έχω βοηθήσει πολύ», ήταν η απάντηση του Τραμπ

«Ό,τι να ’ναι», απάντησε ο Μασκ, συνοδεύοντας το σχόλιο με βίντεο από τις δηλώσεις του Τραμπ. «Κρατήστε τις περικοπές στα κίνητρα για τα EV/solar στο νομοσχέδιο, ενώ δεν αγγίζετε τις επιδοτήσεις για πετρέλαιο και φυσικό αέριο (πολύ άδικο!!), αλλά πετάξτε το βουνό από ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ που έχει το νομοσχέδιο». «ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ», συνέχισε.

Ο Τραμπ, με τη σειρά του, απείλησε τα οικονομικά συμφέροντα του Μασκ: «Ο πιο απλός τρόπος να εξοικονομήσουμε δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό μας είναι να τερματίσουμε τις κρατικές επιδοτήσεις και συμβάσεις του Έλον».

«Ο Έλον γινόταν ενοχλητικός, του ζήτησα να φύγει, ανακάλεσα το EV mandate που ήξερε εδώ και μήνες ότι θα το κάνω, και μετά έγινε ΤΡΕΛΟΣ!», ανέφερε σε άλλο μήνυμα.

Ο Μασκ κλιμάκωσε ακόμη περισσότερο αυτή τη διαμάχη, υπονοώντας χωρίς αποδείξεις σε νέα ανάρτηση στο X ότι ο Τραμπ εμφανίζεται σε αδημοσίευτα αρχεία που κατέχει η κυβέρνηση και σχετίζονται με τον εκλιπόντα δισεκατομμυριούχο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Επστάιν.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!