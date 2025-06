Ο Λευκός Οίκος απάντησε στον ισχυρισμό του Έλον Μασκ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σε αδημοσίευτα κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με τον αποβιώσαντα δισεκατομμυριούχο και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Μασκ δεν προσκόμισε καμία απόδειξη για τον ισχυρισμό του.

«Πρόκειται για ένα ατυχές επεισόδιο από τον Έλον, ο οποίος είναι δυσαρεστημένος με το One Big Beautiful Bill, επειδή δεν περιλαμβάνει τις πολιτικές που ο ίδιος επιθυμούσε», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Ο Πρόεδρος είναι επικεντρωμένος στην ψήφιση αυτής της ιστορικής νομοθεσίας και στην αποκατάσταση του μεγαλείου της χώρας μας».

Ο Έλον Μασκ προχώρησε σε νέα δημόσια επίθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι οι οικονομικές του επιλογές ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη χώρα. Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας προειδοποίησε πως οι σχεδιαζόμενοι δασμοί του Τραμπ «θα προκαλέσουν ύφεση στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους».

The Trump tariffs will cause a recession in the second half of this year https://t.co/rbBC11iynE