Η άλλοτε στενή συνεργασία μεταξύ του Έλον Μασκ και του Ντόναλντ Τραμπ έχει μετατραπεί σε ανοιχτό πόλεμο, μετά την αποχώρηση του πρώτου από τη θέση του επικεφαλής του Υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE).

Η αντιπαράθεση, που ξεκίνησε με σφοδρή κριτική του Μασκ στο «Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο» του Τραμπ, κλιμακώνεται τώρα με κατηγορίες εναντίον του προέδρου για συμμετοχή στα «αρχεία Έπσταϊν» καιμια πρόταση για τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος στις ΗΠΑ.

Η κόντρα αυτή εκτυλίσσεται παράλληλα με τη δημόσια συζήτηση για τα περιβόητα «αρχεία Έπσταϊν». Ο παιδόφιλος και μαστροπός Τζέφρι Έπσταϊν, όπως είναι γνωστό, είχε εκτεταμένες διασυνδέσεις υψηλού προφίλ, περιλαμβάνοντας πρώην προέδρους των ΗΠΑ, ξένους πρωθυπουργούς, τον πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας, καθώς και αστέρες του Χόλιγουντ, κορυφαίους ακαδημαϊκούς, και προσωπικότητες από τη βιομηχανία του μόντελινγκ και της μόδας.

Η αναφορά σε αυτά τα αρχεία στην παρούσα συγκυρία ενδεχομένως να υποδηλώνει ένα γενικότερο κλίμα αποκαλύψεων και πολιτικών πιέσεων.

«Ο Τραμπ είναι στη λίστα Επστάιν. Γι’ αυτό δεν δημοσιοποιήθηκαν» ανέφερε και ευχήθηκε καλημέρα στον πρόεδρο των ΗΠΑ! Στη συνέχεια πρόσθεσε σε σχόλιο κάτω απο την δημοσίευσή του: «Σημειώστε αυτή την ανάρτηση για το μέλλον. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί.»

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!