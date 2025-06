Σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ μπήκε ο Έλον Μασκ, μόλις λίγες ημέρες αφότου αποχώρησε από την κορυφή του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Αποδοτικότητας (DOGE), το οποίο είχε αναλάβει υπό την πολιτική αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ και μόλις μια ημέρα μετά την τελευταία επίθεση που εξαπέλυσε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Πρόκειται για το φιλόδοξο οικονομικό σχέδιο που προωθεί ο Τραμπ – ένα νομοσχέδιο που ο Μασκ χαρακτήρισε ευθέως ως «αηδιαστικό έκτρωμα», παρά τις πρώτες επίσημες δηλώσεις στήριξης από Ρεπουμπλικάνους αξιωματούχους.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας δεν περιορίστηκε στις επικρίσεις. Μέσω της πλατφόρμας X, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, κάλεσε τους πολίτες να κινητοποιηθούν άμεσα, ζητώντας από τους εκπροσώπους τους στο Κογκρέσο να μπλοκάρουν τη νομοθετική πρωτοβουλία:

«Καλέστε τον γερουσιαστή σας. Πείτε όχι. Δεν είναι εντάξει να οδηγηθούμε σε χρεοκοπία. Σκοτώστε το νομοσχέδιο!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Call your Senator,

Call your Congressman,



Bankrupting America is NOT ok!



KILL the BILL