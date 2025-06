Λίγες ημέρες μετά την επίσημη αποχώρηση του Έλον Μασκ από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που έγινε με εκατέρωθεν εγκωμιαστικά σχόλια, ο δισεκατομμυριούχος με ανάρτησή του στο Χ «κατακεραυνώνει» τον πρώην σύμμαχό του.

Ο Μασκ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό «αηδιαστικό τερατούργημα».

«Λυπάμαι, αλλά δεν αντέχω άλλο. Αυτό το μαζικό, εξωφρενικό νομοσχέδιο γεμάτο “ρουσφέτια” του Κογκρέσου είναι ένα αηδιαστικό τερατούργημα», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας. «Ντροπή σε όσους το ψήφισαν, ξέρετε ότι κάνατε λάθος. Το ξέρετε».

It will massively increase the already gigantic budget deficit to $2.5 trillion (!!!) and burden America citizens with crushingly unsustainable debt https://t.co/dHCj3pprJO